Такого еще не видели: четверная звездная система может раскрыть секрет неудавшихся звезд

Астрономы обнаружили первую в своем роде четверную звездную систему, которая состоит из двух обычных звезд, а также из двух коричневых карликов, которые называют неудавшимися звездами. Новое открытие может помочь лучше понять природу последних, которая во многом представляет собой загадку.

С помощь космических и наземных телескопов астрономы обнаружили четверную звездную систему, которой еще не видели. Она получила название UPM J1040−3551 AabBab и находится на расстоянии 82 световых года от нас. Данная система состоит из двух звезд типа красный карлик (они меньше и холоднее Солнце), а также из двух звездных объектов под названием коричневые карлики, которые вращаются вокруг первой пары. Две звездные пары находятся на расстоянии, которое в 1656 раз превышает расстояние от Земли до Солнца (оно составляет 150 млн км). Коричневые карлики называют неудавшимися звездами. Они возникают как обычные звезды, но их массы недостаточно для запуска термоядерного синтеза в ядре, а потому их нельзя считать звездами. Коричневые карлики – это довольно загадочные объекты, природа которых не до конца ясна. Новое исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, может помочь решить эту проблему, пишет Space.

В четверной звездной системе UPM J1040−3551 AabBab красные карлики обозначены как пара Aab, а коричневые карлики – как пара Bab. По словам ученых, две пары совершают полный оборот вокруг общего центра масс за примерно 100 000 лет. Красные карлики выделяют относительно мало света, но коричневые карлики в 1000 раз более тусклые, как показало исследование четверной системы.

Ученые выяснили, что оба красных карлика имеют массу, которая примерно на 83% меньше массы Солнца и температуру около 2900 градусов Цельсия. В то же время, коричневые карлики имеют массу от 10 до 30 масс Юпитера и температуру от 420 до 550 градусов Цельсия. Таким образом две неудавшиеся звезды являются редкими примерами коричневых карликов Т-типа.

По словам ученых, они впервые обнаружили четверную звездную систему, в которой пара коричневых карликов Т-типа вращается вокруг двух звезд. Это открытие дает уникальную возможность лучше понять эти загадочные объекты.

Дело в том, что коричневые карлики остывают с возрастом, что меняет их свойства. Этот процесс зависит от массы коричневого карлика, что приводит к проблеме в понимании этих объектов. Это означает, что коричневый карлик с заданной температурой может быть молодым, менее массивным объектом или более старой, более массивной неудавшейся звездой. Без дополнительной информации астрономы не могут определить, какое из этих предположений верно. Но эту информацию можно получить, если у коричневого карлика есть связанный с ним такой же объект.

Ученые считают, что с помощью дальнейших наблюдений за системой UPM J1040−3551 AabBab можно будет проверить текущие теории о природе коричневых карликов и, возможно, обнаружить нечто новое.

