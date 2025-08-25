Такого ще не бачили: четверна зоряна система може розкрити секрет невдалих зірок

Астрономи виявили першу у своєму роді четверну зоряну систему, яка складається з двох звичайних зірок, а також з двох коричневих карликів, які називають невдалими зірками. Нове відкриття може допомогти краще зрозуміти природу останніх, яка багато в чому являє собою загадку.

Related video

За допомогою космічних і наземних телескопів астрономи виявили четверну зоряну систему, якої ще не бачили. Вона отримала назву UPM J1040-3551 AabBab і розташована на відстані 82 світлових роки від нас. Дана система складається з двох зірок типу червоний карлик (вони менші і холодніші за Сонце), а також з двох зоряних об'єктів під назвою коричневі карлики, які обертаються навколо першої пари. Дві зоряні пари знаходяться на відстані, яка в 1656 разів перевищує відстань від Землі до Сонця (вона становить 150 млн км). Коричневі карлики називають невдалими зірками. Вони виникають як звичайні зірки, але їхньої маси недостатньо для запуску термоядерного синтезу в ядрі, а тому їх не можна вважати зірками. Коричневі карлики — це досить загадкові об'єкти, природа яких не до кінця зрозуміла. Нове дослідження, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, може допомогти вирішити цю проблему, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У четверній зоряній системі UPM J1040-3551 AabBab червоні карлики позначені як пара Aab, а коричневі карлики — як пара Bab. За словами вчених, дві пари здійснюють повний оборот навколо спільного центру мас за приблизно 100 000 років. Червоні карлики виділяють відносно мало світла, але коричневі карлики в 1000 разів більш тьмяні, як показало дослідження четверної системи.

Учені з'ясували, що обидва червоні карлики мають масу, яка приблизно на 83% менша за масу Сонця, і температуру близько 2900 градусів Цельсія. Водночас, коричневі карлики мають масу від 10 до 30 мас Юпітера і температуру від 420 до 550 градусів Цельсія. Таким чином дві невдалі зірки є рідкісними прикладами коричневих карликів Т-типу.

Коричневі карлики мають масу від 10 до 30 мас Юпітера і температуру від 420 до 550 градусів Цельсія. Таким чином дві невдалі зірки є рідкісними прикладами коричневих карликів Т-типу. Ілюстрація Фото: space.com

За словами вчених, вони вперше виявили четверну зоряну систему, в якій пара коричневих карликів Т-типу обертається навколо двох зірок. Це відкриття дає унікальну можливість краще зрозуміти ці загадкові об'єкти.

Річ у тім, що коричневі карлики остигають з віком, що змінює їхні властивості. Цей процес залежить від маси коричневого карлика, що призводить до проблеми в розумінні цих об'єктів. Це означає, що коричневий карлик із заданою температурою може бути молодим, менш масивним об'єктом або старішою, масивнішою зіркою-невдахою. Без додаткової інформації астрономи не можуть визначити, яке з цих припущень правильне. Але цю інформацію можна отримати, якщо у коричневого карлика є пов'язаний з ним такий самий об'єкт.

Вчені вважають, що за допомогою подальших спостережень за системою UPM J1040-3551 AabBab можна буде перевірити поточні теорії про природу коричневих карликів і, можливо, виявити щось нове.

Як уже писав Фокус, в одній з перших галактик виявлено багато кисню. Можливо, життя у Всесвіті могло з'явитися раніше. У галактиці, яка вже існувала через 400 млн років після Великого вибуху виявлено разюче велику кількість кисню. Вона становить приблизно 30% кисню в сучасних галактиках. Це кидає виклик теорії еволюції галактик.