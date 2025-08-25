В одній із перших галактик виявлено кисень: життя могло з'явитися раніше

У галактиці, яка вже існувала через 400 млн років після Великого вибуху виявлено разюче велику кількість кисню. Вона становить приблизно 30% кисню в сучасних галактиках. Це кидає виклик теорії еволюції галактик.

Related video

Астрономи провели нове дослідження великої, повністю сформованої галактики JADES-GS-z11-0, яка є однією з перших галактик у Всесвіті. Дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, показує, що космос був наповнений киснем уже через 400 мільйонів років після Великого вибуху. Для порівняння вік Всесвіту зараз становить 13,8 мільярда років. Вчені виявили разюче багато кисню в галактиці JADES-GS-z11-0, а це дає підстави припускати, що життя у Всесвіті могло з'явитися раніше, ніж ми думали, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дивна галактика JADES-GS-z11-0: чим вона дивує

Галактика JADES-GS-z11-0 була вперше виявлена за допомогою космічного телескопа Вебб. Спочатку розрахунки показали, що вона існувала вже через 100 млн років після Великого вибуху. Але така масивна і добре сформована галактика не могла існувати так рано. Подальші спостереження показали, що ця галактика існувала через 400 млн років після народження Всесвіту, що також дуже рано, але все ж таки більш можливо.

Для нового дослідження галактики JADES-GS-z11-0 астрономи використали радіотелескоп ALMA, щоб отримати більше даних. Дослідження показало, що ця галактика хоч і не є такою ж масивною, як сучасні, але все ж таки має великий розмір і добре сформовану структуру. Але дивно те, що за 400 млн років галактика змогла набрати таку масу і повністю еволюціонувати, тоді як багатьом галактикам для цього потрібні мільярди років.

Занадто багато кисню, що кидає виклик теорії

Ще більше вчених заінтригувало те, що в галактиці JADES-GS-z11-0 вони виявили багато кисню. Розрахунки показали, що там знаходиться така кількість кисню, яка становить приблизно 30% кисню в сучасних галактиках. Також виявилося, що в цій галактиці відбувається активне утворення нових зірок. Розрахунки показали, що щорічно речовина масою в 6 мас Сонця перетворюється на нові зірки. Це в кілька разів більше, ніж у Чумацькому Шляху зараз.

За словами вчених, отримати таку велику кількість кисню галактика могла тільки якби жили і померли кілька поколінь зірок. Річ у тім, що зірки створюють кисень та інші хімічні елементи аж до заліза за допомогою термоядерного синтезу в ядрі. Для того, щоб наповнити галактику киснем, зірки мають померти, тобто вибухнути надновою. Щоб отримати такий рівень кисню, як було виявлено в галактиці JADES-GS-z11-0, мало померти не одне покоління зірок. Але коли Всесвіту було 400 млн років, не могло з'явитися і померти кілька поколінь зірок, тому ця галактика кидає виклик еволюції космосу.

Можливо, життя з'явилося у Всесвіті раніше, ніж передбачалося

Також, за словами астрономів, така велика кількість кисню ставить нове загадкове питання: як рано у Всесвіті могло зародитися життя? Така кількість кисню має бути пов'язана з вуглецем, кремнієм та іншими хімічними елементами, необхідними для появи життя. Можливо, у цій галактиці могли з'явитися планети, придатні для життя і там могло з'явитися життя навіть у дуже ранній історії Всесвіту. Але потрібні подальші дослідження, щоб розібратися з цим питанням.

Як уже писав Фокус, фізики вважають, що темна матерія може перетворювати планети на чорні діри. Дослідження припускає, що великі планети можна використовувати для пошуку темної матерії. Це невловима речовина, що становить 85% усієї матерії Всесвіту. Гравітація темної матерії доводить її існування, але ніколи цю речовину вчені не бачили безпосередньо.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження передбачає наявність планети, схожої на Землю, на краю Сонячної системи. Цей світ не схожий на передбачувану Дев'яту планету, яка може бути гігантом і знаходиться далі.