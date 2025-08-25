В одной из первых галактик обнаружен кислород: жизнь могла появиться раньше

В галактике, которая уже существовала через 400 млн лет после Большого взрыва обнаружено поразительно большое количество кислорода. Оно составляет примерно 30% кислорода в современных галактиках. Это бросает вызов теории эволюции галактик.

Related video

Астрономы провели новое исследование большой, полностью сформированной галактики JADES-GS-z11-0, которая является одной из первых галактик во Вселенной. Исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, показывает, что космос был наполнен кислородом уже через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Для сравнения возраст Вселенной сейчас составляет 13,8 миллиарда лет. Ученые обнаружили поразительно много кислорода в галактике JADES-GS-z11-0, а это дает основания предполагать, что жизнь во Вселенной могла появиться раньше, чем мы думали, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Странная галактика JADES-GS-z11-0: чем она удивляет

Галактика JADES-GS-z11-0 была впервые обнаружена с помощью космического телескопа Уэбб. Изначально расчеты показали, что она существовала уже через 100 млн лет после Большого взрыва. Но такая массивная и хорошо сформированная галактика не могла существовать так рано. Дальнейшие наблюдения показали, что эта галактика существовала через 400 млн лет после рождения Вселенной, то также очень рано, но все же более возможно.

Для нового исследования галактики JADES-GS-z11-0 астрономы использовали радиотелескоп ALMA, чтобы получить больше данных. Исследование показало, что эта галактика хоть и не является такой же массивной, как современные, но все же имеет большой размер и хорошо сформированную структуру. Но странно то, что за 400 млн лет галактика смогла набрать такую массу и полностью эволюционировать, тогда как многим галактикам для этого требуются миллиарды лет.

Слишком много кислорода, что бросает вызов теории

Еще больше ученых заинтриговало то, что в галактике JADES-GS-z11-0 они обнаружили много кислорода. Расчеты показали, что там находится такое количество кислорода, которое составляет примерно 30% кислорода в современных галактиках. Также оказалось, что в этой галактике происходит активное образование новых звезд. Расчеты показали, что ежегодно вещество массой в 6 масс Солнца превращается в новые звезды. Это в несколько раз больше, чем в Млечном Пути сейчас.

По словам ученых, получить такое большое количество кислорода галактика могла только если бы жили и умерли несколько поколений звезд. Дело в том, что звезды создают кислород и другие химические элементы вплоть до железа с помощью термоядерного синтеза в ядре. Для того, чтобы наполнить галактику кислородом звезды должны умереть, то есть взорваться сверхновой. Чтобы получить такой уровень кислорода, как был обнаружен в галактике JADES-GS-z11-0, должно было умереть не одно поколение звезд. Но когда Вселенной было 400 млн лет не могло появиться и умереть несколько поколений звезд, поэтому данная галактика бросает вызов эволюции космоса.

Возможно, жизнь появилась во Вселенной появилась раньше, чем предполагалось

Также, по словам астрономов, такое большое количество кислорода ставит новый интригующий вопрос: как рано во Вселенной могла зародиться жизнь? Такое количество кислорода должно быть связано с углеродом, кремнием и другими химическими элементами, необходимыми для появления жизни. Возможно, в этой галактике могли появиться планеты, пригодные для жизни и там могла появиться жизнь даже в очень ранней истории Вселенной. Но нужны дальнейшие исследования, чтобы разобраться с этим вопросом.

Как уже писал Фокус, физики считают, что темная материя может превращать планеты в черные дыры. Исследование предполагает, что большие планеты можно использовать для поиска темной материи. Это неуловимое вещество, составляющее 85% всей материи Вселенной. Гравитация темной материи доказывает ее существование, но никогда это вещество ученые не видели напрямую.

Также Фокус писал о том, что новое исследование предполагает наличие планеты, похожей на Землю, на краю Солнечной системы. Этот мир не похож на предполагаемую Девятую планету, которая может быть гигантом и находится дальше.