Астрономы назвали дату, когда проснется черная дыра в центре Млечного Пути: что будет с Землей

В центре нашей галактики находится гигантская сверхмассивная черная дыра, которая сейчас является неактивной. Это значит, что она поглощает очень мало окружающей материи. Но астрономы выяснили, когда черная дыра Стрелец А* снова станет активной и к чему это приведет в масштабах всей галактики.

Астрономам известно, что в центре Млечного Пути на расстоянии примерно 26 000 световых лет от нас находится сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец A*. Ее масса примерно в 4,3 млн раз больше массы Солнца, а примерный диаметр составляет 24 млн км. Для сравнения расстояние от Земли до Солнца составляет 150 млн км, а само Солнце имеет диаметр почти 1,4 млн км. Сейчас огромная черная дыра находится в "спящем режиме", то есть поглощает очень мало материи. Но астрономы из Даремского университета, Великобритания, выяснили, что черная дыра Стрелец A* обязательно станет активной, то есть будет поглощать огромное количество окружающей материи. Это произойдет после столкновения Млечного Пути с соседней карликовой галактикой. Астрономы даже назвали дату, когда это случится и какие последствия будет иметь активность сверхмассивной черной дыры для нашей галактики, и Земли в частности, пишет Daily Mail.

Почему черные дыры становятся активными?

Для образования черных дыр необходимо, чтобы массивные звезды взорвались сверхновой и сжались до невероятно плотного объекта звездной массы. Черные дыры звездной массы имеют массу, которая максимум в 10 раз превышает массу Солнца. В то же время в центре многих галактик находятся сверхмассивные черные дыры, происхождение которых еще вызывает споры среди ученых. Тем не менее их масса в миллионы, а иногда и в миллиарды раз больше массы Солнца.

Астрономам известно, что в центре Млечного Пути на расстоянии примерно 26 000 световых лет от нас находится сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец A*. Это ее прямое изображение Фото: ESO

Сверхмассивные черные дыры становятся активными, когда поглощают огромное количество окружающего межзвездного газа. Это происходит из-за того, что они обладают огромной гравитацией и втягивают материю. Эта материя начинает кружить вокруг черной дыры и нагревается, благодаря чему можно увидеть черные дыры. Сами они не выпускают свет, но излучение исходит из аккреционного диска, окружающего черную дыру, из которого материя попадает за горизонт событий черной дыры и исчезает навсегда. В то же время часть материи может вылетать в космос в виде струй черной дыры, которые двигаются почти со скоростью света и несут в себе излучение и плазму. Черная дыра, которая имеет яркий аккреционный диск и выбрасывает струи считается активной, а не спящей. Сверхмассивная черная дыра Стрелец A* пока что является спящей, ведь поглощает мало материи. Для того, чтобы черная дыра в центре Млечного Пути стала активной ей нужно поглотить очень много межзвездного газа, что приведет к увеличению яркости ее аккреционного диска и выбросу струй.

Для того, чтобы черная дыра в центре Млечного Пути стала активной ей нужно поглотить очень много межзвездного газа, что приведет к увеличению яркости ее аккреционного диска и выбросу струй Фото: space.com

Когда черная дыра в центре Млечного Пути станет активной?

Расчеты астрономов показывают, что сверхмассивная черная дыра Стрелец A* станет активной после того, как произойдет слияние Млечного Пути и соседней карликовой галактики Большое Магелланово Облако.

Эта галактика является спутником Млечного Пути и находится на расстоянии примерно 200 000 световых лет от нас. Масса этой карликовой галактики примерно в 100 раз меньше, чем у Млечного Пути. Гравитация нашей галактики притягивает к себе Большое Магелланово Облако, что приведет к неизбежному столкновению галактик.

Млечный Путь Фото: NASA/JPL

Расчеты ученых показали, что через 2,4 млрд лет Млечный Путь поглотит соседнюю карликовую галактику и в результате ее межзвездный газ наполнит Млечный Путь. Огромное количество материи переместиться к центру нашей галактики, где находится сверхмассивная черная дыра. Таким образом Стрелец A* получит много материи для поглощения, что приведет к тому, что черная дыра выйдет из "спящего режима". Астрономы считают, что после поглощения межзвездного газа, прибывшего из соседней галактики, черная дыра станет примерно в 8 раз более массивной, чем сейчас.

Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Что произойдет с Землей, когда черная дыра в центре Млечного Пути станет активной?

По словам ученых, активные сверхмассивные черные дыры часто выбрасывают струи, выпускающие гамма-излучение. Если бы такие струи были направлены в сторону Земли, то это привело бы к тому, что излучение разрушило озоновый слой нашей планеты. Это могло бы привести к массовому вымиранию всего живого на Земле.

Но расчеты ученых показывают, что струи черной дыры через 2,4 млрд лет будут достаточно мощными, чтобы представлять опасность для нашей планеты. К тому же из-за огромного расстояния излучение струй черной дыры, скорее всего потеряет много энергии, а значит не должно привести к каким-то негативным последствиям для Земли.

Существует вероятность того, что столкновение галактик приведет к выбросу многих звезд из диска Млечного Пути, но Солнце, вероятно, не пострадает. А значит не пострадает и Солнечная система, считают ученые.

Что произойдет с Млечным Путем после того, как черная дыра Стрелец А* станет активной?

Астрономы считают, что пробуждение сверхмассивной черной дыры повлияет на весь Млечный Путь. Дело в том, что во время активного поглощения материи струи черной дыры и их излучение могут рассеять межзвездный газ. Этот газ необходим для создания новых звезд. То есть процесс роста нашей галактики может замедлиться.

