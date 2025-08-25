Астрономи назвали дату, коли прокинеться чорна діра в центрі Чумацького Шляху: що буде із Землею

У центрі нашої галактики знаходиться гігантська надмасивна чорна діра, яка зараз є неактивною. Це означає, що вона поглинає дуже мало навколишньої матерії. Але астрономи з'ясували, коли чорна діра Стрілець А* знову стане активною і до чого це призведе в масштабах всієї галактики.

Астрономам відомо, що в центрі Чумацького Шляху на відстані приблизно 26 000 світлових років від нас розташована надмасивна чорна діра під назвою Стрілець A*. Її маса приблизно в 4,3 млн разів більша за масу Сонця, а приблизний діаметр становить 24 млн км. Для порівняння відстань від Землі до Сонця становить 150 млн км, а саме Сонце має діаметр майже 1,4 млн км. Наразі величезна чорна діра перебуває у "сплячому режимі", тобто поглинає дуже мало матерії. Але астрономи з Даремського університету, Велика Британія, з'ясували, що чорна діра Стрілець A* обов'язково стане активною, тобто поглинатиме величезну кількість навколишньої матерії. Це станеться після зіткнення Чумацького Шляху із сусідньою карликовою галактикою. Астрономи навіть назвали дату, коли це станеться і які наслідки матиме активність надмасивної чорної діри для нашої галактики, і Землі зокрема, пише Daily Mail.

Чому чорні діри стають активними?

Для утворення чорних дір необхідно, щоб масивні зірки вибухнули надновою і стиснулися до неймовірно щільного об'єкта зоряної маси. Чорні діри зоряної маси мають масу, яка максимум у 10 разів перевищує масу Сонця. Водночас у центрі багатьох галактик знаходяться надмасивні чорні діри, походження яких ще викликає суперечки серед учених. Проте їхня маса в мільйони, а інколи й у мільярди разів більша за масу Сонця.

Астрономам відомо, що в центрі Чумацького Шляху на відстані приблизно 26 000 світлових років від нас розташована надмасивна чорна діра під назвою Стрілець A*. Це її пряме зображення Фото: ESO

Надмасивні чорні діри стають активними, коли поглинають величезну кількість навколишнього міжзоряного газу. Це відбувається через те, що вони мають величезну гравітацію і втягують матерію. Ця матерія починає кружляти навколо чорної діри і нагрівається, завдяки чому можна побачити чорні діри. Самі вони не випускають світло, але випромінювання виходить з аккреційного диска, що оточує чорну діру, з якого матерія потрапляє за горизонт подій чорної діри і зникає назавжди. Водночас частина матерії може вилітати в космос у вигляді струменів чорної діри, що рухаються майже зі швидкістю світла і несуть у собі випромінювання та плазму. Чорна діра, яка має яскравий аккреційний диск і викидає струмені, вважається активною, а не сплячою. Надмасивна чорна діра Стрілець A* поки що є сплячою, адже поглинає мало матерії. Для того, щоб чорна діра в центрі Чумацького Шляху стала активною, їй потрібно поглинути дуже багато міжзоряного газу, що призведе до збільшення яскравості її акреційного диска і викиду струменів.

Для того, щоб чорна діра в центрі Чумацького Шляху стала активною, їй потрібно поглинути дуже багато міжзоряного газу, що призведе до збільшення яскравості її аккреційного диска і викиду струменів Фото: space.com

Коли чорна діра в центрі Чумацького Шляху стане активною?

Розрахунки астрономів показують, що надмасивна чорна діра Стрілець A* стане активною після того, як відбудеться злиття Чумацького Шляху і сусідньої карликової галактики Велика Магелланова Хмара.

Ця галактика є супутником Чумацького Шляху і знаходиться на відстані приблизно 200 000 світлових років від нас. Маса цієї карликової галактики приблизно в 100 разів менша, ніж у Чумацького Шляху. Гравітація нашої галактики притягує до себе Велику Магелланову Хмару, що призведе до неминучого зіткнення галактик.

Чумацький Шлях Фото: Titan

Розрахунки вчених показали, що через 2,4 млрд років Чумацький Шлях поглине сусідню карликову галактику, і в результаті її міжзоряний газ наповнить Чумацький Шлях. Величезна кількість матерії переміститься до центру нашої галактики, де розташована надмасивна чорна діра. Таким чином Стрілець A* отримає багато матерії для поглинання, що призведе до того, що чорна діра вийде зі "сплячого режиму". Астрономи вважають, що після поглинання міжзоряного газу, який прибув із сусідньої галактики, чорна діра стане приблизно у 8 разів масивнішою, ніж зараз.

Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Що станеться із Землею, коли чорна діра в центрі Чумацького Шляху стане активною?

За словами вчених, активні надмасивні чорні діри часто викидають струмені, що випускають гамма-випромінювання. Якби такі струмені були спрямовані в бік Землі, то це призвело б до того, що випромінювання зруйнувало озоновий шар нашої планети. Це могло б призвести до масового вимирання всього живого на Землі.

Але розрахунки вчених показують, що струмені чорної діри через 2,4 млрд років будуть досить потужними, щоб становити небезпеку для нашої планети. До того ж через величезну відстань випромінювання струменів чорної діри, найімовірніше, втратить багато енергії, а отже, не повинно призвести до якихось негативних наслідків для Землі.

Існує ймовірність того, що зіткнення галактик призведе до викиду багатьох зірок з диска Чумацького Шляху, але Сонце, ймовірно, не постраждає. А отже, не постраждає і Сонячна система, вважають учені.

Що станеться з Чумацьким Шляхом після того, як чорна діра Стрілець А* стане активною?

Астрономи вважають, що пробудження надмасивної чорної діри вплине на весь Чумацький Шлях. Річ у тім, що під час активного поглинання матерії струмені чорної діри та їхнє випромінювання можуть розсіяти міжзоряний газ. Цей газ необхідний для створення нових зірок. Тобто процес зростання нашої галактики може сповільнитися.

