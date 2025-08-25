США добывают все необходимые критически важные минералы, но их выбрасывают: почему

Новый анализ ученых показал, что все критически важные минералы, ежегодно необходимые США для энергетики, обороны и технологий, уже добываются на существующих предприятиях. Увы, все они идут в отходы.

В ходе нового исследования ученые создали базу данных о годовой добыче на федерально лицензированных металлических рудниках США. Для этого ученые использовали метод статистической перевыборки, что позволило сопоставить эти данные с геохимическими концентрациями критически важных минералов в рудах, недавно собранными Геологической службой США, Geoscience Australia и Геологической службой Канады, пишет PHYS.org.

Критически важные минералы отправляются в утиль

В результате команда смогла оценить количество критически важных минералов, ежегодно добываемых и перерабатываемых на металлически рудниках США, но не извлекаемых. Вместо этого, как оказалось, эти ценные минералы попадают в отходы, которые необходимо хранить и контролировать для предотвращения загрязнения окружающей среды.

Результаты анализа указывают на то, что минералы, такие как кобальт, литий, галлий, а также редкоземельные элементы, такие как неодим и иттрий, в настоящее время попросту выбрасываются в отходы добычи других полезных ископаемых, таких как золото и цинк.

По словам ведущего автора исследования, доцента кафедры горного дела в Горной школе Колорадо Элизабет Холли, основная проблема заключается в извлечении: по сути, это похоже на извлечение соли из теста для хлеба. Команда считает, что потребуется больше исследований и разработок, чтобы сделать извлечение этих критически важных минералов экономически выгодным.

Где залегают критически важные минералы?

По словам Холли, их с коллегами работа является совершенно новым взглядом на "низко висящие плоды". Фактически, ученым удалось показать, где залегает каждый критически важный минерал и где даже 1% извлечения конкретного критически важного минерала может иметь огромное значение, во многих случаях значительно сокращая или даже устраняя необходимость импорта этого минерала.

Отметим, что в анализе были рассмотрены 70 элементов, используемых в различных областях: от потребительской электроники, например, мобильных телефонов, медицинских устройств, спутников до возобновляемой энергии и истребителей. Показано, что неизвлеченные побочные продукты из других рудников США могли бы удовлетворить спрос на все эти металлы, кроме двух — платины и палладия.

В анализ были включены такие элементы, как:

кобальт;

германий и другие.

Извлечение этих критически важных минералов вместо их отправки в хранилища снизит воздействие отходов горнодобывающей промышленности на окружающую среду и откроет больше возможностей для повторного использования в строительстве и других отраслях.

