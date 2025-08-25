США видобувають усі необхідні критично важливі мінерали, але їх викидають: чому

Новий аналіз учених показав, що всі критично важливі мінерали, які щорічно необхідні США для енергетики, оборони та технологій, уже видобуваються на наявних підприємствах. На жаль, усі вони йдуть у відходи.

Під час нового дослідження вчені створили базу даних про річний видобуток на федерально ліцензованих металевих рудниках США. Для цього вчені використовували метод статистичної перевибірки, що дало змогу зіставити ці дані з геохімічними концентраціями критично важливих мінералів у рудах, які нещодавно були зібрані Геологічною службою США, Geoscience Australia і Геологічною службою Канади, пише PHYS.org.

Критично важливі мінерали відправляються в утиль

У результаті команда змогла оцінити кількість критично важливих мінералів, які щорічно видобувають і переробляють на металевих рудниках США, але не витягують. Натомість як виявилося, ці цінні мінерали потрапляють у відходи, які необхідно зберігати та контролювати для запобігання забрудненню довкілля.

Результати аналізу вказують на те, що мінерали, як-от кобальт, літій, галій, а також рідкісноземельні елементи, як-от неодим і ітрій, наразі просто викидаються у відходи видобутку інших корисних копалин, як-от золото і цинк.

За словами провідного автора дослідження, доцента кафедри гірничої справи в Гірничій школі Колорадо Елізабет Голлі, основна проблема полягає у витяганні: по суті, це схоже на вилучення солі з тіста для хліба. Команда вважає, що знадобиться більше досліджень і розробок, щоб зробити вилучення цих критично важливих мінералів економічно вигідним.

Де залягають критично важливі мінерали?

За словами Голлі, їхня з колегами робота є абсолютно новим поглядом на "плоди, що низько висять". Фактично, вченим вдалося показати, де залягає кожен критично важливий мінерал і де навіть 1% видобутку конкретного критично важливого мінералу може мати величезне значення, у багатьох випадках значно скорочуючи або навіть усуваючи необхідність імпорту цього мінералу.

Зазначимо, що в аналізі було розглянуто 70 елементів, які використовуються в різних галузях: від споживчої електроніки, наприклад, мобільних телефонів, медичних пристроїв, супутників до поновлюваної енергії та винищувачів. Показано, що невидобуті побічні продукти з інших копалень США могли б задовольнити попит на всі ці метали, окрім двох — платини й паладію.

В аналіз було включено такі елементи, як:

кобальт;

германій та інші.

Вилучення цих критично важливих мінералів замість їхнього відправлення в сховища знизить вплив відходів гірничодобувної промисловості на навколишнє середовище і відкриє більше можливостей для повторного використання в будівництві та інших галузях.

