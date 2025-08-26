Названо наименее посещаемое место на Земле: вскоре оно может быть стерто с лица планеты

Исследователи прогнозируют, что в течение следующих четверти века целая страна может полностью исчезнуть – ожидается, что она окажется под водой. Ученые также назвали причины, из-за которых и без того наименее посещаемое место на Земле может и вовсе исчезнуть.

Если вы не можете указать, где на карте мира находится страна Тувалу, ситуация может стать еще хуже всего через несколько поколений – ученые прогнозируют, что страна полностью погрузится под воду. Данные указывают на то, что из-за изменения климата и повышения уровня моря почти вся страна, вероятно, окажется под водой во время прилива в течение 25 лет. Этот прогноз создает мрачную реальность для примерно 11 000 жителей этого островного государства: то, что могло бы стать райским туристическим местом, вскоре может просто исчезнуть, пишет IFLScience.

Угроза, нависшая над Тувалу

Наиболее очевидным последствием изменения климата для островных государств в Тихом океане – Тувалу, Вануату, Науру, Кирибати и десятков других – по мнению ученых, являются приливы. В 2023 году исследование, проведенное учеными NASA, показало, что уровень моря вокруг Тувалу уже на 15 сантиметров выше, чем в 1993 году. Данные указывают, что число приливов не просто растет, но и ускоряется.

Это может показаться несущественным, однако в Тувалу скорость, с которой остальной мир видит, как берега исчезают в море, почти вдвое выше. Увы, страна – не то место. Которое может справиться даже с небольшим повышением уровня моря: средняя высота государства над уровнем моря составляет всего около 2 метров, а вся территория находится на высоте менее 4,5 метра. С другой стороны сегодня примерно 2 из 3 жителей Тувалу сталкиватся с наводнениями, которые можно ожидать лишь раз в столетие.

Перспективы мрачные, но это еще не все. Ученые также обнаружили, что изменение климата фактически разрушает все аспекты жизни в Тувалу:

океан загрязнил запасы грунтовых вод – теперь страна зависит от осадков для наличия пресной воды;

засухи стали более частыми и сильными – вероятность выпадения дождей снижается;

непредсказуемые осадки, засоленность и пористость почты усложняет выращивание урожая;

местная рыба вымирает, а некоторые виды становятся ядовитыми.

Тувалу и без того является одной из наименее посещаемых стран мира. Но в скором времени страну, вероятно, вообще невозможно будет увидеть лично.

Тувалу продолжит жить, но не физически

Страна известна как "наименее посещаемая страна в мире" – пик туристического сезона, похоже, пришелся на 2019 год, когда Тувалу посетили 3600 человек. Однако не стоит думать, что туризм прекратиться после того, как море поглотит страну.

В 2022 году депутат парламента Тувалу и специальный посланник проекта "Будущее сейчас" Саймон Кофе заявил, поскольку земля исчезнет, у местных жителей нет другого выбора, кроме как стать первой в мире цифровой нацией.

Для этого страна завершила детальное 3D-сканирование всех 124 островов в пределах своих границ, чтобы иметь возможность воссоздать их в цифровом виде. Конституция была обновлена, объявляя границы и государственность Тувалу постоянными, независимо от последствий изменения климата. Даже песни, истории и танцы были сохранены в цифровом виде, создав архив, "призванный нести в себе саму душу Тувалу

Впрочем, некоторые эксперты считают, что возрождение в качестве "цифровой нации" может быть не таким простым, как может показаться с первого взгляда.

