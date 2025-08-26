Названо найменш відвідуване місце на Землі: незабаром воно може бути стерте з лиця планети

Дослідники прогнозують, що протягом наступної чверті століття ціла країна може повністю зникнути — очікується, що вона опиниться під водою. Науковці також назвали причини, через які й без того найменш відвідуване місце на Землі може й зовсім зникнути.

Якщо ви не можете вказати, де на карті світу розташована країна Тувалу, ситуація може стати ще гіршою лише за кілька поколінь — учені прогнозують, що країна повністю зануриться під воду. Дані вказують на те, що через зміну клімату і підвищення рівня моря майже вся країна, ймовірно, опиниться під водою під час припливу протягом 25 років. Цей прогноз створює похмуру реальність для приблизно 11 000 жителів цієї острівної держави: те, що могло б стати райським туристичним місцем, незабаром може просто зникнути, пише IFLScience.

Загроза, що нависла над Тувалу

Найбільш очевидним наслідком зміни клімату для острівних держав у Тихому океані — Тувалу, Вануату, Науру, Кірибаті та десятків інших — на думку вчених, є припливи. У 2023 році дослідження, проведене вченими NASA, показало, що рівень моря навколо Тувалу вже на 15 сантиметрів вищий, ніж у 1993 році. Дані вказують, що кількість припливів не просто зростає, а й прискорюється.

Це може здатися несуттєвим, проте в Тувалу швидкість, з якою решта світу бачить, як береги зникають у морі, майже вдвічі вища. На жаль, країна — не те місце. Яке може впоратися навіть із невеликим підвищенням рівня моря: середня висота держави над рівнем моря становить лише близько 2 метрів, а вся територія перебуває на висоті менш як 4,5 метра. З іншого боку сьогодні приблизно 2 з 3 жителів Тувалу стикаються з повенями, які можна очікувати лише раз на століття.

Перспективи похмурі, але це ще не все. Вчені також виявили, що зміна клімату фактично руйнує всі аспекти життя в Тувалу:

океан забруднив запаси ґрунтових вод — тепер країна залежить від опадів для наявності прісної води;

посухи стали частішими й сильнішими — ймовірність випадання дощів знижується;

непередбачувані опади, засоленість і пористість ґрунту ускладнює вирощування врожаю;

місцева риба вимирає, а деякі види стають отруйними.

Тувалу і без того є однією з найменш відвідуваних країн світу. Але незабаром країну, ймовірно, взагалі неможливо буде побачити особисто.

Тувалу продовжить жити, але не фізично

Країна відома як "найменш відвідувана країна у світі" — пік туристичного сезону схоже припав на 2019 рік, коли Тувалу відвідали 3600 осіб. Однак не варто думати, що туризм припинитися після того, як море поглине країну.

У 2022 році депутат парламенту Тувалу і спеціальний посланник проєкту "Майбутнє зараз" Саймон Кава заявив, що, оскільки земля зникне, місцеві жителі не мають іншого вибору, окрім як стати першою у світі цифровою нацією.

Для цього країна завершила детальне 3D-сканування всіх 124 островів у межах своїх кордонів, щоб мати змогу відтворити їх у цифровому вигляді. Конституцію було оновлено, оголошуючи кордони та державність Тувалу постійними, незалежно від наслідків зміни клімату. Навіть пісні, історії та танці були збережені в цифровому вигляді, створивши архів, "покликаний нести в собі саму душу Тувалу".

Утім, деякі експерти вважають, що відродження як "цифрової нації" може бути не таким простим, як може здатися з першого погляду.

