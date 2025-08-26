Все кошки ненавидят воду: действительно ли это так и почему

Кошки и вода несовместимы – таково общепринятое мнение. И все же, некоторые кошки похоже любят воду. Исследователи рассказали, как на самом деле животные относятся к воде и все ли из них ее не любят.

Большинство кошек действительно не любят воду – социальные сети полны видеороликов, где животные падают в ванную с водой, а затем вылетают из нее, будто ошпаренные. По словам специалиста по поведению животных из Maueyes Cat Science and Education Кристин Витале, в действительности же не все так просто, пишет Popular Science.

Чтобы понять, почему большинство кошек не любят воду, ученые советуют обратиться к эволюции, воспитанию и биологии наших пушистых друзей – ответы на самом деле уходят корнями в прошлое на тысячи лет.

Виновата эволюция

Кошки и люди живут бок о бок более 10 000 лет и за это время животные не слишком то изменились. В отличие от собак, кошки не подвергались сильной селективной селекции – потому их двигательный паттерн, свойственный хищникам, сохранился. Более того, многие черты поведения кошек очень похожи на поведение диких предков.

Предком наших домашних любимцев является африканская лесная кошка (Felis silvestris lybica). Ее вес составляет от 2,7 до 8,8 килограмма, а само животное выглядит почти так же, как крупная полосатая домашняя кошка, и она, как можно предположить, не любит воду.

По словам Витале, африканские кошки, как правило, охотятся на суше на наземных животных. Поэтому за множество веков у них так и не было выработано поведение, необходимое для жизни и охоты вблизи водоемов. Простыми словами, кошки являются и всегда были наземными животными, особенно в засушливых районах.

Например, африканские кошки преимущественно обитают в пустынях и саваннах. Впервые их одомашнили около 10 000 лет назад и тогда они считали своим домом засушливые равнины Плодородного полумесяца – обширная территория на Ближнем Востоке, простирающаяся от северного Египта до Ирана. Таким образом, весьма логично, что животные не слишком любят воду.

Воспитание тоже играет роль

По словам исследователей, эволюция – лишь часть уравнения. То, как кошки были воспитаны, также грает роль в том, почему некоторые, если не большинство, из них боятся воды.

Например, большинство владельцев собак берут своих питомцев на пляж и чаще купают их – таким образом, животные с раннего возраста привыкают к воде и не боятся ее. Однако владельцы кошек не делают этого.

С другой стороны, если у вашей кошки положительный опыт общения с водой, она может начать искать ее. В некоторых случаях она может даже присоединиться к вам в душе.

Стоит ли купать кошек?

Еще один факт: ученые не советуют купать кошек. По словам Витале, большинство кошек очищаются самостоятельно, используя свои языки. Купание также может вызвать проблемы, так как вода потенциально маскирует их запах.

Известно, что кошки чувствуют себя в безопасности, когда чувствуют свой запах. Если их запахи маскировать, это может вызвать стресс и беспокойство. Также существует вероятность, что намокание может нарушить равновесие кошки.

Тем не менее Витале говорит, что не стоит беспокоиться, если ваша кошка любит плескаться в ванне или быстро ополаскивать себя.

Как привить кошке любовь к воде

По словам Витале, не стоит заставлять животных взаимодействовать с водой – это лишь приведет к негативному опыту. Однако ученые советуют постепенно знакомить кошку с водой с раннего возраста – это поможет животному привыкнуть к воде и не бояться ее в дальнейшем.

