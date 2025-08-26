Усі кішки ненавидять воду: чи справді це так і чому

Кішки та вода несумісні — така загальноприйнята думка. І все ж, деякі кішки схоже люблять воду. Дослідники розповіли, як насправді тварини ставляться до води й чи всі з них її не люблять.

Більшість кішок справді не люблять воду — соціальні мережі сповнені відеороликів, де тварини падають у ванну з водою, а потім вилітають з неї, наче обшпарені. За словами фахівчині з поведінки тварин з Maueyes Cat Science and Education Крістін Вітале, насправді ж не все так просто, пише Popular Science.

Щоб зрозуміти, чому більшість котів не люблять воду, вчені радять звернутися до еволюції, виховання та біології наших пухнастих друзів — відповіді насправді сягають корінням у минуле на тисячі років.

Винна еволюція

Кішки й люди живуть пліч-о-пліч понад 10 000 років і за цей час тварини не надто змінилися. На відміну від собак, кішки не піддавалися сильній селективній селекції — тому їхній руховий патерн, властивий хижакам, зберігся. Ба більше, багато рис поведінки кішок дуже схожі на поведінку диких предків.

Предком наших домашніх улюбленців є африканська лісова кішка (Felis silvestris lybica). Її вага становить від 2,7 до 8,8 кілограма, а сама тварина виглядає майже так само, як велика смугаста домашня кішка, і вона, як можна припустити, не любить воду.

За словами Вітале, африканські кішки, як правило, полюють на суші на наземних тварин. Тому за безліч століть у них так і не була вироблена поведінка, необхідна для життя і полювання поблизу водойм. Простими словами, кішки є і завжди були наземними тваринами, особливо в посушливих районах.

Наприклад, африканські кішки переважно мешкають у пустелях і саванах. Уперше їх одомашнили близько 10 000 років тому, і тоді вони вважали своєю домівкою посушливі рівнини Родючого півмісяця — велика територія на Близькому Сході, що простягається від північного Єгипту до Ірану. Таким чином, вельми логічно, що тварини не надто люблять воду.

Виховання теж відіграє роль

За словами дослідників, еволюція — лише частина рівняння. Те, як кішки були виховані, також відіграє роль у тому, чому деякі, якщо не більшість, з них бояться води.

Наприклад, більшість власників собак беруть своїх улюбленців на пляж і частіше купають їх — таким чином, тварини з раннього віку звикають до води та не бояться її. Однак власники котів не роблять цього.

З іншого боку, якщо у вашої кішки позитивний досвід спілкування з водою, вона може почати шукати її. У деяких випадках вона може навіть приєднатися до вас у душі.

Чи варто купати кішок?

Ще один факт: учені не радять купати котів. За словами Вітале, більшість кішок очищаються самостійно, використовуючи свої язики. Купання також може спричинити проблеми, оскільки вода потенційно маскує їхній запах.

Відомо, що кішки почуваються в безпеці, коли відчувають свій запах. Якщо їхні запахи маскувати, це може викликати стрес і занепокоєння. Також існує ймовірність, що намокання може порушити рівновагу кішки.

Проте Вітале каже, що не варто турбуватися, якщо ваша кішка любить хлюпатися у ванні або швидко обполіскувати себе.

Як прищепити кішці любов до води

За словами Вітале, не варто змушувати тварин взаємодіяти з водою — це лише призведе до негативного досвіду. Проте вчені радять поступово знайомити кішку з водою з раннього віку — це допоможе тварині звикнути до води й не боятися її надалі.

