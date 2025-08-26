Самая крупная хищная летучая мышь в мире: размах ее крыльев достигает трех метров

Спектральная летучая мышь считается самым крупным видом хищных летучих мышей в мире, а также самой крупной летучей мышью в Западном полушарии. Они известны тем, что питаются мелкими млекопитающими и даже практикуют каннибализм.

В тропических лесах от Центральной до Южной Америки обитает самый крупный в мире вид хищных летучих мышей. Размах крыльев этих хищников достигает почти трех метров, а их рацион включает птиц, грызунов и даже других видов летучих мышей. Впрочем, ученые считают, что у них есть и более мягкая сторона: животные образуют пары для заботы о потомстве, пишет IFLScience.

Насколько велика крупнейшая в мире хищная летучая мышь?

Спектральные летучие мыши (Vampyrum spectrum) — одновременно и самый крупный вид хищных летучих мышей, и самая крупная летучая мышь в Западном полушарии. Вес этих животных может достигать от 145 до 190 граммов, а их носовые листья могут достигать 17 миллиметров. У спектральной летучей мыши нет хвоста и они, как правило, красновато-коричневого цвета.

Мягкая сторона Спектральных летучих мышей

Спектральные летучие мыши, по словам исследователей, довольно социальны и образуют гнезда, в которых обычно находятся родители и их потомство. Сами гнезда располагаются в дуплах деревьев и могут вмещать от одной до пяти особей, которые плотно прижимаются друг к другу.

Более того, исследователи ранее также замечали самцов, которые заключают в свои крылья как самок, так и детенышей. Кроме того, наблюдения показывают, что оба родителя приносят пищу для детенышей.

В ходе недавнего исследования ученые установили инфракрасную камеру с датчиком движения внутри дупла дерева в Коста-Рике. В результате им удалось запечатлеть четырех особей, которые там укрывались.

Наблюдение продлилось три месяца и ученые обнаружили, что летучие мыши намного более социальны, чем ожидалось. На видео были запечатлены играющие летучие мыши и даже социальное приветствие, когда летучая мышь обхватывала крылом тело возвращающегося члена семьи.

Ученые считают, что четыре особи на видео: два родителя и их потомство разных лет. Это указывает на то, что более старшее потомство остается с родителями в гнезде в течение длительного времени. Также было зафиксировано, как добыча передавалась от самца к кормящей самке, а также то, как обе летучие мыши вместе покидали гнездо и возвращались в него.

Уязвимый вид

Спектральные летучие мыши занесены в список видов, близких к уязвимому положению. Простыми словами, они не находятся под угрозой исчезновения, однако находятся в весьма шатком положении.

Основной угрозой для этого вида считается фрагментация и разрушение среды обитания, поскольку они в основном обитают в лесных районах.

