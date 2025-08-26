Найбільший хижий кажан у світі: розмах його крил сягає трьох метрів

Спектральний кажан вважається найбільшим видом хижих кажанів у світі, а також найбільшим кажаном у Західній півкулі. Вони відомі тим, що харчуються дрібними ссавцями й навіть практикують канібалізм.

У тропічних лісах від Центральної до Південної Америки мешкає найбільший у світі вид хижих кажанів. Розмах крил цих хижаків сягає майже трьох метрів, а їхній раціон включає птахів, гризунів і навіть інших видів кажанів. Утім, учені вважають, що в них є і м'якший бік: тварини утворюють пари для турботи про потомство, пише IFLScience.

Наскільки великий найбільший у світі хижий кажан?

Спектральні кажани (Vampyrum spectrum) — одночасно і найбільший вид хижих кажанів, і найбільший кажан у Західній півкулі. Вага цих тварин може сягати від 145 до 190 грамів, а їхні носові листки можуть сягати 17 міліметрів. У спектрального кажана немає хвоста і вони, як правило, червонувато-коричневого кольору.

М'який бік Спектральних кажанів

Спектральні кажани, за словами дослідників, доволі соціальні й утворюють гнізда, в яких зазвичай перебувають батьки та їхнє потомство. Самі гнізда розташовуються в дуплах дерев і можуть вміщати від однієї до п'яти особин, які щільно притискаються одна до одної.

Ба більше, дослідники раніше також помічали самців, які укладають у свої крила як самок, так і дитинчат. Крім того, спостереження показують, що обоє батьків приносять їжу для дитинчат.

Під час недавнього дослідження вчені встановили інфрачервону камеру з датчиком руху всередині дупла дерева в Коста-Риці. У результаті їм вдалося зафіксувати чотирьох особин, які там ховалися.

Спостереження тривало три місяці та вчені виявили, що кажани набагато більш соціальні, ніж очікувалося. На відео були зафіксовані кажани, які граються, і навіть соціальне привітання, коли кажан охоплював крилом тіло члена сім'ї, який повертався.

Учені вважають, що чотири особини на відео: двоє батьків та їхнє потомство різних років. Це вказує на те, що старше потомство залишається з батьками в гнізді протягом тривалого часу. Також було зафіксовано, як здобич передавалася від самця до самки, яка годує, а також те, як обидва кажани разом залишали гніздо і поверталися в нього.

Вразливий вид

Спектральних кажанів занесено до списку видів, близьких до вразливого становища. Простими словами, вони не перебувають під загрозою зникнення, проте перебувають у вельми хиткому становищі.

Основною загрозою для цього виду вважається фрагментація і руйнування середовища проживання, оскільки вони здебільшого мешкають у лісових районах.

