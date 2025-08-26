Какой народ в мире стал первым, кто возделал землю: тайна скрыта в пещере Узбекистана (фото)

Ученые только что обнаружили новые свидетельства земледелия далеко за пределами Плодородного месяца. Находка указывает на то, что схожие методы возделывания зерновых существовали в одно и то же время на расстоянии почти 1,5 тысячи километров.

Эпоха неолита ознаменовала собой гигантский скачок древнего человечества от охоты и собирательства к земледелию, однако он не произошел в одном конкретном месте. Уже известно, что земледелие развивалось в разных местах в разные времена, включая Америку, Восточную Азию и Африку. При этом развитие во многом зависело от местоположения, пишет Popular Science.

Развитие земледелия

Палеоархеологи считают, что первыми, кто начал возделывать ячмень, бобовые и пшеницу, были представители левантийской культуры, известные как натуфийцы, около 10 000 лет назад. Известно, что натуфийцы жили в Плодородном полумесяце, регионе Ближнего Востока, где находятся самые ранние из известных свидетельств земледелия.

Теперь, в новом исследовании ученые добавили в сложную и переплетающуюся историю еще один кусок пазла. Согласно исследованию, эксперты обнаружили, что схожие методы возделывания зерновых могли существовать в одно и то же время на расстоянии почти 1,5 тысячи километров.

Раскопки 2019 года в пещере Тода Фото: Robert Spengler

Древняя тайна в пещере Узбекистана

В 2019 году международная группа археологов начала раскопки в пещере Тода, расположенной в долине реки Суркандарья на юге Узбекистана. Команда обнаружила несколько артефактов, в том числе:

древесный уголь;

каменные орудия;

остатки растений.

Возраст находок составляет не менее 9200 лет. Дополнительные археоботанические исследования показали, что обитатели пещеры собирали дикий ячмень, фисташки и яблоки.

Ученые также провели анализ износа и особенностей использования убедительно свидетельствует о том, что неолитическое сообщество использовало каменные лезвия и орудия, похожие на серпы. Эти образцы реза совпадают с другими памятниками по всему миру, где были подтверждены методы ведения сельского хозяйства.

По словам соавтора исследования из Китайского института палеонтологии позвоночных и палеонтропологии Синина Чжоу, новое открытие, вероятно, изменит наше представление о переходе от собирательства к земледелию, поскольку указывает на то, насколько широко были распространены переходные формы поведения.

Открытие также связывают древнюю культуру охотников-собирателей с общинными практиками, приведшими к собственному зарождению сельского хозяйства почти одновременно с натуфийцами, но на расстоянии сотен километров.

Современный образец дикого ячменя, отдельные зерна которого естественным образом распадаются по мере созревания Фото: Robert Spengler

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые объяснили внезапное снижение роста первых земледельцев.

Ранее Фокус писал о том, что в Европу земледелие принесли азиаты.