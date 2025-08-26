Який народ у світі став першим, хто обробив землю: таємниця прихована у печері Узбекистану (фото)

Учені щойно виявили нові свідчення землеробства далеко за межами Родючого місяця. Знахідка вказує на те, що схожі методи обробітку зернових існували в один і той самий час на відстані майже 1,5 тисячі кілометрів.

Епоха неоліту ознаменувала собою гігантський стрибок стародавнього людства від полювання і збиральництва до землеробства, проте він не стався в одному конкретному місці. Уже відомо, що землеробство розвивалося в різних місцях у різні часи, включно з Америкою, Східною Азією та Африкою. При цьому розвиток багато в чому залежав від місця розташування, пише Popular Science.

Розвиток землеробства

Палеоархеологи вважають, що першими, хто почав обробляти ячмінь, бобові та пшеницю, були представники левантійської культури, відомі як натуфійці, близько 10 000 років тому. Відомо, що натуфійці жили в Родючому півмісяці, регіоні Близького Сходу, де знаходяться найбільш ранні з відомих свідчень землеробства.

Тепер, у новому дослідженні вчені додали до складної та переплетеної історії ще один шматок пазла. Згідно з дослідженням, експерти виявили, що схожі методи обробітку зернових могли існувати в один і той самий час на відстані майже 1,5 тисячі кілометрів.

Розкопки 2019 року в печері Тода Фото: Robert Spengler

Стародавня таємниця в печері Узбекистану

У 2019 році міжнародна група археологів почала розкопки в печері Тода, розташованій у долині річки Суркандар'я на півдні Узбекистану. Команда виявила кілька артефактів, зокрема:

деревне вугілля;

кам'яні знаряддя;

залишки рослин.

Вік знахідок становить щонайменше 9200 років. Додаткові археоботанічні дослідження показали, що мешканці печери збирали дикий ячмінь, фісташки і яблука.

Вчені також провели аналіз зносу та особливостей використання, що переконливо свідчить про те, що неолітична спільнота використовувала кам'яні леза та знаряддя, схожі на серпи. Ці зразки різу збігаються з іншими пам'ятками по всьому світу, де були підтверджені методи ведення сільського господарства.

За словами співавтора дослідження з Китайського інституту палеонтології хребетних і палеонтропології Сініна Чжоу, нове відкриття, ймовірно, змінить наше уявлення про перехід від збиральництва до землеробства, оскільки вказує на те, наскільки широко були поширені перехідні форми поведінки.

Відкриття також пов'язують стародавню культуру мисливців-збирачів зі спілковими практиками, що призвели до власного зародження сільського господарства майже одночасно з натуфійцями, але на відстані сотень кілометрів.

Сучасний зразок дикого ячменю, окремі зерна якого природним чином розпадаються в міру дозрівання Фото: Robert Spengler

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені пояснили раптове зниження зросту перших землеробів.

Раніше Фокус писав про те, що в Європу землеробство принесли азійці.