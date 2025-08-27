Светятся в ночи: люди взволнованы тем, что морепродукты, которые мы едим, источают свет

В последнее время в сети появилось множество взволнованных сообщений о том, что морепродукты, хранящиеся в морозильной камере, неожиданно светятся в темноте. Исследователи рассказали, почему это происходит.

Появление холодильников и морозильных камер позволило нам хранить продукты дома до тех пор, пока мы не захотим их съесть. Теперь такие скоропортящиеся продукты, как креветки, могут долго лежать в темноте морозильной камеры, прежде чем мы решим их приготовить. Однако недавно было обнаружено, что некоторые из морепродуктов, хранящихся в нашей морозильной камере на самом деле могут светиться в темноте, пишет IFLScience.

Морепродукты светятся в темноте

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США получило множество сообщений взволнованных людей, которые были шокированы, увидев, что их морепродукты светятся в темноте.

Некоторые люди заметили странное свечение из-за того, что в морозильной камере перегорела лампочка, другие кормили своих домашних черепах, а третьи собирались перекусить, когда заметили, что морепродукты источают свет. Один человек был настолько взволнован увиденным, что отнес морепродукты на местный канал, где загадочное свечение пытались продемонстрировать в прямом эфире. Увы, морепродукты перестали излучать свет, как только растаяли.

Хотя среди тех, кто ел различные виды светящихся морепродуктов, было мало сообщений о заболеваниях, некоторые испытывали спазмы желудка и головные боли. Что же происходит с продуктами на самом деле?

Почему морепродукты светятся в темноте?

Анализ некоторых из обнаруженных светящихся морепродуктов выявил бактерии Photobacterium phosphoreum и Vibrio logei, которые широко распространены в морской среде. Бактерия P. Phosphoreum – грамотрицательная бактерия, известная своей биолюминесценцией.

В глубоководных районах эти бактерии чрезвычайно полезны и живут в симбиозе со светящимися животными. Ученые также считают, что эти бактерии являются одними из наиболее частых причин свечения морепродуктов. Любопытно, что V. logei была обнаружена в световом органе кальмара.

По словам ученых, эти светящиеся в темноте бактерии широко распространены в морской среде, поэтому неудивительно, что они могут оказаться в наших морепродуктах. Ученым также известно, что биолюминесценция встречается у креветок и других глубоководных видов чаще, чем мы когда-то предполагали. Эти бактерии также довольно устойчивы к низким температурам, а значит, они могут быть активными даже в морозильной камере.

Большинство из светящихся штаммов бактерий не связаны со значительным риском вреда, ученые советуют перестраховаться и отказаться от употребления светящихся морепродуктов. Риск не связан с радиацией, как бы радиоактивно это ни выглядело, но недавно была паника по поводу партии креветок из-за возможного воздействия цезия в транспортном контейнере. Угроза, исходящая от креветок, считалась низкой, но могла вызвать проблемы при длительном воздействии, поэтому продукт был отозван.

