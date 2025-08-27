Світяться в ночі: люди схвильовані тим, що морепродукти, які ми їмо, випромінюють світло

Останнім часом у мережі з'явилося безліч схвильованих повідомлень про те, що морепродукти, які зберігаються в морозильній камері, несподівано світяться в темряві. Дослідники розповіли, чому це відбувається.

Поява холодильників і морозильних камер дала нам змогу зберігати продукти вдома доти, доки ми не захочемо їх з'їсти. Тепер такі швидкопсувні продукти, як креветки, можуть довго лежати в темряві морозильної камери, перш ніж ми вирішимо їх приготувати. Однак нещодавно було виявлено, що деякі з морепродуктів, що зберігаються в нашій морозильній камері, насправді можуть світитися в темряві, пише IFLScience.

Морепродукти світяться в темряві

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США отримало безліч повідомлень схвильованих людей, які були шоковані, побачивши, що їхні морепродукти світяться в темряві.

Деякі люди помітили дивне світіння через те, що в морозильній камері перегоріла лампочка, інші годували своїх домашніх черепах, а треті збиралися перекусити, коли помітили, що морепродукти випромінюють світло. Одна людина була настільки схвильована побаченим, що віднесла морепродукти на місцевий канал, де загадкове світіння намагалися продемонструвати в прямому ефірі. На жаль, морепродукти перестали випромінювати світло, щойно розтанули.

Хоча серед тих, хто їв різні види морепродуктів, що світяться, було мало повідомлень про захворювання, дехто відчував спазми шлунка і головний біль. Що ж відбувається з продуктами насправді?

Чому морепродукти світяться в темряві?

Аналіз деяких із виявлених морепродуктів, що світяться, виявив бактерії Photobacterium phosphoreum і Vibrio logei, які широко поширені в морському середовищі. Бактерія P. Phosphoreum — грамнегативна бактерія, відома своєю біолюмінесценцією.

У глибоководних районах ці бактерії надзвичайно корисні та живуть у симбіозі з тваринами, що світяться. Вчені також вважають, що ці бактерії є одними з найчастіших причин світіння морепродуктів. Цікаво, що V. logei було виявлено у світловому органі кальмара.

За словами вчених, ці бактерії, що світяться в темряві, широко поширені в морському середовищі, тому не дивно, що вони можуть опинитися в наших морепродуктах. Вченим також відомо, що біолюмінесценція зустрічається у креветок та інших глибоководних видів частіше, ніж ми колись припускали. Ці бактерії також досить стійкі до низьких температур, а отже, вони можуть бути активними навіть у морозильній камері.

Більшість штамів бактерій, що світяться, не пов'язані зі значним ризиком шкоди, вчені радять перестрахуватися і відмовитися від вживання морепродуктів, що світяться. Ризик не пов'язаний з радіацією, хоч би як радіоактивно це виглядало, але нещодавно була паніка з приводу партії креветок через можливий вплив цезію в транспортному контейнері. Загроза, що походить від креветок, вважалася низькою, але могла спричинити проблеми при тривалому впливі, тому продукт було відкликано.

