Чем питались сибирские ездовые собаки 9000 лет назад: в меню рыба и белые медведи

В новом исследовании ученые изучили 9000-летние экскременты доисторических ездовых собак в сибирской Арктике и смогли воссоздать их рацион. В меню ездовых собак, как обнаружили ученые, оказались и древние белые медведи.

Палеофекалии были обнаружены учеными на раннеголоценовой стоянке Жохов, расположенной на Новосибирских островах, которые некогда были частью Евразийского материка. Однако около 8500 лет назад Жохов был отрезан от материка из-за изменения уровня моря. К этому времени человеческое присутствие в регионе прекратилось, хотя археологические находки свидетельствуют о том, что ранее здесь обитали палеолитические охотники, пишет IFLScience.

Чем питались доисторические ездовые собаки?

Новое исследование ученых было основано на типах костей животных, найденных в Жохове, а также 9000-летних фекалий доисторических ездовых собак в сибирской Арктике. Анализ указывает на то, что древние охотники-собиратели убивали и съедали большое количество белых медведей в зимние месяцы, предположительно, из-за отсутствия менее опасных животных, являющихся добычей в другое время года. Они также использовали собак в качестве тягловой силы и помощников на охоте.

Чтобы изучить рацион доисторических ездовых собак, ученые исследовали 34 замороженных собачьих фекалия, найденных на этом месте в 2002 и 2003 годах. Более чем в 90% образцов были обнаружены ленточные черви рода Dibothriocephalus, которые обычно появляются при употреблении в пищу недоваренной рыбы.

В 32,35% образцов также были обнаружены яйца глистов семейства Taeniidae, вероятно, заразившихся после употребления зараженного мяса оленей. Еще более удивительным оказалось то, что в образцах также были обнаружены следы шерсти белого медведя. Это указывает на то, что доисторические охотники кормили своих собак мясом этих грозных хищников.

Почему собаки ели белых медведей?

По словам авторов исследования, белые медведи были легко доступны в окрестностях Жоховской стоянки, что делало их важнейшим мясным ресурсом в экономике жоховских охотников. Предположение о том, что собакам также разрешалось питаться этими ледяными медведями, подкрепляется наличием следов собачьих укусов на костях белого медведя на стоянке.

Увы, эксперты считают, такой рацион едва ли был здоровым для доисторических ездовых собак. Например, по словам легендарного исследователя Арктики Кнуда Расмуссена, оленина не особенно питательна для собак. В то же время рабочим собакам, как правило, требуется больше энергии, а потому они более энергичны, если в их рацион включены тюлени или моржи.

Поэтому исследователи предполагают, что потребление оленьего мяса и внутренних органов после разделки в больших количествах могло вызвать заболевание, а затем и слабость, приводящую к невозможности выполнять работу.

Другой сибирский исследователь 19 века Александр фон Миддендорф считал, что ездовые собаки могут питаться мясом белых медведей, однако оно должно быть предварительно замороженным. Впрочем, ученые не могут определить, кормили ли охотники ездовых собак замороженным мясом или свежим.

Что касается общего состояния здоровья этих древних собак, авторы исследования предполагают, что высокая зараженность собак паразитарными инфекциями могла значительно снизить их выносливость и работоспособность.

