Чим харчувалися сибірські їздові собаки 9000 років тому: у меню риба та білі ведмеді

У новому дослідженні вчені вивчили 9000-літні екскременти доісторичних їздових собак у сибірській Арктиці та змогли відтворити їхній раціон. У меню їздових собак, як виявили вчені, опинилися і стародавні білі ведмеді.

Related video

Палеофекалії були виявлені вченими на ранньоголоценовій стоянці Жохов, розташованій на Новосибірських островах, які колись були частиною Євразійського материка. Однак близько 8500 років тому Жохов був відрізаний від материка через зміну рівня моря. До цього часу людська присутність у регіоні припинилася, хоча археологічні знахідки свідчать про те, що раніше тут мешкали палеолітичні мисливці, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чим харчувалися доісторичні їздові собаки?

Нове дослідження вчених ґрунтувалося на типах кісток тварин, знайдених у Жохові, а також на 9000-річних фекаліях доісторичних їздових собак у сибірській Арктиці. Аналіз вказує на те, що стародавні мисливці-збирачі вбивали й з'їдали велику кількість білих ведмедів у зимові місяці, імовірно, через відсутність менш небезпечних тварин, які були здобиччю в іншу пору року. Вони також використовували собак як тяглову силу і помічників на полюванні.

Щоб вивчити раціон доісторичних їздових собак, вчені досліджували 34 заморожених собачих фекалії, знайдених на цьому місці у 2002 і 2003 роках. Більш ніж у 90% зразків було виявлено стрічкових черв'яків роду Dibothriocephalus, які зазвичай з'являються при вживанні в їжу недовареної риби.

У 32,35% зразків також було виявлено яйця глистів сімейства Taeniidae, які, ймовірно, заразилися після вживання зараженого м'яса оленів. Ще більш дивовижним виявилося те, що в зразках також було виявлено сліди шерсті білого ведмедя. Це вказує на те, що доісторичні мисливці годували своїх собак м'ясом цих грізних хижаків.

Чому собаки їли білих ведмедів?

За словами авторів дослідження, білі ведмеді були легко доступні в околицях Жоховської стоянки, що робило їх найважливішим м'ясним ресурсом в економіці жоховських мисливців. Припущення про те, що собакам також дозволялося харчуватися цими крижаними ведмедями, підкріплюється наявністю слідів собачих укусів на кістках білого ведмедя на стоянці.

На жаль, експерти вважають, такий раціон навряд чи був здоровим для доісторичних їздових собак. Наприклад, за словами легендарного дослідника Арктики Кнуда Расмуссена, оленина не особливо поживна для собак. Водночас робочим собакам, як правило, потрібно більше енергії, а тому вони більш енергійні, якщо до їхнього раціону включені тюлені або моржі.

Тож дослідники припускають, що споживання оленячого м'яса і внутрішніх органів після оброблення у великих кількостях могло спричинити захворювання, а потім і слабкість, що призводить до неможливості виконувати роботу.

Інший сибірський дослідник 19 століття Олександр фон Міддендорф вважав, що їздові собаки можуть харчуватися м'ясом білих ведмедів, однак воно має бути попередньо замороженим. Утім, учені не можуть визначити, годували мисливці їздових собак замороженим м'ясом чи свіжим.

Щодо загального стану здоров'я цих стародавніх собак, автори дослідження припускають, що висока зараженість собак паразитарними інфекціями могла значно знизити їхню витривалість і працездатність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені вважають, що знайшли найдавнішу породу собак у світі.

Раніше Фокус писав про те, що цікава знахідка археологів з давньоримських часів, якій понад 2 тисячі років.