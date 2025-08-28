От карты мира, какой мы ее знаем, предлагают избавиться: вводит в заблуждение (фото)

Карта мира, какой мы ее привыкли видеть – проекция Меркатора – не совсем точна. Теперь появилось целое движение, предлагающее отказаться от использования привычной всем карты мира – его возглавляет Африка.

На прошлой неделе Африканский союз, континентальный союз из 55 государств-членов, поддержал кампанию по замене карт Меркатора организациями по всему миру альтернативной картой, которая более точно отражала бы размеры Африки. Эту инициативу также поддержало Карибское сообщество – межправительственная группа из 15 государств-членов, пишет IFLScience.

Проекция Меркатора

Проекция Меркатора была создана фламандским картографом Герардом Меркатором в 1569 году. Она представляет собой цилиндрическую проекцию, в которой земной шар помещается в цилиндр, а затем каждая точка карты проецируется на соответствующую точку цилиндра.

Далее, в эпоху Великих географических открытий и Просвещения, именно эта карта стала основным инструментом для навигации по океанам и пересечения континентов. Даже сегодня проекция Меркатора широко используется в школьных классах, учебниках и многом другом. Она также положена в основу Google Карт – но теперь программа представляет Землю как цифровой глобус, избавленный от искажения, характерных для плоских карт.

В этом и заключается проблема: очень сложно изобразить трехмерный сферический объект на двумерной плоскости, такой как карта. Приходится чем-то пожертвовать и идти на компромиссы. Чтобы обойти эту геометрическую проблему, проекция Меркатора искажает размеры суши: в результате регионы вблизи полюсов кажутся больше, а регионы вблизи экватора – меньше.

Таким образом Северная Америка и Европа кажутся гораздо более внушительными, чем они есть на самом деле, в то время как Африка и регионы вблизи экватора кажутся гораздо меньше. Например, проекция Меркатора создает впечатление, что Гренландия больше Африки, но на самом деле последняя в 14 раз больше Гренландии.

Равномерная проекция Земли, созданная картографическим программным обеспечением Geocart Фото: Wikimedia Commons

Африка требует пересмотреть карту мира

На прошлой неделе Африканский союз, состоящий из 55 государств-членов, поддержал кампанию за замену современной карты мира альтернативной картой, которая бы более точно отражала размеры Африки. Эту инициативу поддержало и Карибское сообщество – межправительственная группа из 15 государств-членов.

Многие в Африке, включая теперь и Африканский союз, считают это крайне несправедливым. На континенте и среди современной диаспоры растет движение за замену проекции Меркатора альтернативной картой, например, проекцией "Равная Земля", разработанной в 2018 году.

Отметим, что сторонники этой идеи считают, что дело не только в картографической точности. Они утверждают, что проекция Меркатора преувеличивает масштабы Северной Америки и Европы, в то время как масштабы Африки преуменьшаются, укрепляя западноцентричный взгляд на мир, который отодвигает континент на второй план и преуменьшает его глобальное значение.

Движение надеется, что исправив карту, удастся изменить восприятие и подчеркнуть истинные масштабы, мощь и потенциал африканского континента. Точные картографические проекции жизненно важны не только для образования и географии, но и для более глубокого понимания роли Африки в мировом сообществе.

Впрочем, ученые отмечают, что ни одна двухмерная карта планеты не идеальна. Критики идеи утверждают, что проекция "Равная Земля", как и любая другая альтернативная группа карт, идет на какие-то компромиссы, подобно проекции Меркатора. Например, проекция "Равная Земля" лучше отображает площадь поверхности, но может искажать форму некоторых регионов.

