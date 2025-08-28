Карти світу, якою ми її знаємо, пропонують позбутися: вводить в оману (фото)

Карта світу, якою ми її звикли бачити — проєкція Меркатора — не зовсім точна. Тепер з'явився цілий рух, що пропонує відмовитися від використання звичної всім карти світу — його очолює Африка.

Минулого тижня Африканський союз, континентальний союз із 55 держав-членів, підтримав кампанію із заміни карт Меркатора організаціями в усьому світі альтернативною картою, яка точніше відображала б розміри Африки. Цю ініціативу також підтримало Карибське товариство — міжурядова група з 15 держав-членів, пише IFLScience.

Проєкція Меркатора

Проєкція Меркатора була створена фламандським картографом Герардом Меркатором у 1569 році. Вона являє собою циліндричну проєкцію, у якій земну кулю поміщають у циліндр, а потім кожну точку карти проєктують на відповідну точку циліндра.

Далі, в епоху Великих географічних відкриттів і Просвітництва, саме ця карта стала основним інструментом для навігації океанами та перетину континентів. Навіть сьогодні проєкцію Меркатора широко використовують у шкільних класах, підручниках і багато іншого. Вона також покладена в основу Google Карт — але тепер програма представляє Землю як цифровий глобус, позбавлений викривлень, характерних для плоских карт.

У цьому й полягає проблема: дуже складно зобразити тривимірний сферичний об'єкт на двовимірній площині, такій як карта. Доводиться чимось пожертвувати і йти на компроміси. Щоб обійти цю геометричну проблему, проєкція Меркатора спотворює розміри суходолу: у результаті регіони поблизу полюсів здаються більшими, а регіони поблизу екватора — меншими.

Таким чином Північна Америка і Європа здаються набагато більш значними, ніж вони є насправді, в той час, як Африка і регіони поблизу екватора здаються набагато меншими. Наприклад, проєкція Меркатора створює враження, що Гренландія більша за Африку, але насправді остання в 14 разів більша за Гренландію.

Рівномірна проекція Землі, створена картографічним програмним забезпеченням Geocart Фото: чума

Африка вимагає переглянути карту світу

Минулого тижня Африканський союз, що складається з 55 держав-членів, підтримав кампанію за заміну сучасної карти світу альтернативною мапою, яка б точніше відображала розміри Африки. Цю ініціативу підтримало і Карибське товариство — міжурядова група з 15 держав-членів.

Багато хто в Африці, включно тепер і з Африканським союзом, вважає це вкрай несправедливим. На континенті та серед сучасної діаспори зростає рух за заміну проєкції Меркатора альтернативною картою, наприклад, проєкцією "Рівна Земля", розробленою 2018 року.

Зазначимо, що прихильники цієї ідеї вважають, що справа не тільки в картографічній точності. Вони стверджують, що проєкція Меркатора перебільшує масштаби Північної Америки та Європи, в той час, як масштаби Африки применшуються, зміцнюючи західноцентричний погляд на світ, який відсуває континент на другий план і применшує його глобальне значення.

Рух сподівається, що виправивши карту, вдасться змінити сприйняття і підкреслити справжні масштаби, міць і потенціал африканського континенту. Точні картографічні проєкції життєво важливі не лише для освіти та географії, а й для глибшого розуміння ролі Африки у світовому товаристві.

Утім, учені наголошують, що жодна двомірна карта планети не ідеальна. Критики ідеї стверджують, що проєкція "Рівна Земля", як і будь-яка інша альтернативна група карт, йде на якісь компроміси, подібно до проєкції Меркатора. Наприклад, проєкція "Рівна Земля" краще відображає площу поверхні, але може спотворювати форму деяких регіонів.

