Морские чудеса: ученые объяснили, зачем акулам-молотам голова в виде молота

Акулы-молоты выглядят так, будто им сплющили морду и отправили плавать в океане. Можно подумать, что такая форма головы не более чем каприз природы, но на самом деле у такой формы есть свои преимущества.

Акулы-молоты на самом деле являются мастерами адаптации, наделенными странными, но в то же время яркими чертами, которые делают их одними из самых эффективных хищников океана, пишет IFLScience.

Акулы-молоты – настоящее морское чудо

Известно, что самый крупный вид акул-молотов достигает в длину 4 метров, а самый маленький – акула-боннетголов достигает всего 1,5 метра. Несмотря на различия в размерах, все виды характеризуются относительно небольшим ртом и удлиненной молотовидной головой.

Предыдущие исследования уже показали, что молотовидная голова дает акулам целый ряд преимуществ. Прежде всего они получили широкий обзор, идеально подходящий для охоты на кальмаров и скатов в открытых водах.

Еще в 2009 году ученые выяснили, что два вида акул-молотов – крылатая акула и бронзовая акула-молот – имеют бинокулярное поле зрение 48 и 34 градуса соответственно. Отметим, что это значительно шире, чем у их узколицых сородичей, таких как лимонная акула и черноносая акула. Поле зрения которых составляет всего около 15 градусов. Ученые выяснили, что этот более широкий угол обзора на самом деле предоставляет преимущество в охоте, уклонении от преследования и выживании в океане, кишащем опасностями.

Преимущества молотовидной головы

Электрорецепция, как считают ученые, также может быть связана с необычной формой черепа акулы. У многих рыб, в том числе акул, есть орган, известный как ампулы Лоренцини. Он представляет собой сеть заполненных желеобразным веществом сенсорных пор, которые улавливают слабые электрические поля, создаваемые добычей и потенциальными врагами.

Известно, что эти органы обычно сосредоточены в области морды и вокруг глаз, поэтому расширенная, молоткообразная голова может обеспечивать более широкое распределение сенсоров, улучшая способность акулы обнаруживать скрытую добычу.

Кроме того, молотообразная форма может играть роль в ловкости акул. Исследования уже показали, что такая форма головы не обеспечивает подъемной силы, как крылья самолета – на самом деле, она значительно увеличивает сопротивление. В то же время необычное строение позволяет акулам совершать резкие повороты. Этот всплеск маневренности, как считается, дает животным преимущество в доли секунды при нападении на добычу из засады.

Молотоголовые акулы могут выглядеть странно, но они не являются первопроходцами с этим головным аксессуаром. Молотоголовые рыбы эволюционировали снова и снова в естественной среде обитания, от молотоголовых червей (Bipalium) до вымерших существ, таких как Diploceraspis.

