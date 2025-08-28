Морські дива: вчені пояснили, навіщо акулам-молотам голова у вигляді молота

Акули-молоти мають такий вигляд, ніби їм сплющили морду і відправили плавати в океані. Можна подумати, що така форма голови не більше ніж примха природи, але насправді у такої форми є свої переваги.

Related video

Акули-молоти насправді є майстрами адаптації, наділеними дивними, але водночас яскравими рисами, які роблять їх одними з найефективніших хижаків океану, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Акули-молоти — справжнє морське диво

Відомо, що найбільший вид акул-молотів досягає завдовжки 4 метри, а найменший — акула-боннетголова досягає всього 1,5 метра. Попри відмінності в розмірах, усі види характеризуються відносно невеликим ротом і подовженою молотоподібною головою.

Попередні дослідження вже показали, що молотоподібна голова дає акулам цілу низку переваг. Насамперед вони отримали широкий огляд, що ідеально підходить для полювання на кальмарів і скатів у відкритих водах.

Ще 2009 року вчені з'ясували, що два види акул-молотів — крилата акула і бронзова акула-молот — мають бінокулярне поле зору 48 і 34 градуси відповідно. Зазначимо, що це значно ширше, ніж у їхніх вузьколицих родичів, таких як лимонна акула та чорноноса акула. Поле зору яких становить лише близько 15 градусів. Науковці з'ясували, що цей ширший кут огляду насправді надає перевагу в полюванні, ухиленні від переслідування та виживанні в океані, що кишить небезпеками.

Переваги молотоподібної голови

Електрорецепція, як вважають вчені, також може бути пов'язана з незвичайною формою черепа акули. У багатьох риб, зокрема акул, є орган, відомий як ампули Лоренціні. Він являє собою мережу заповнених желеподібною речовиною сенсорних пор, які вловлюють слабкі електричні поля, створювані здобиччю і потенційними ворогами.

Відомо, що ці органи зазвичай зосереджені в ділянці морди й навколо очей, тому розширена, молоткоподібна голова може забезпечувати ширший розподіл сенсорів, покращуючи здатність акули виявляти приховану здобич.

Крім того, молотоподібна форма може відігравати роль у спритності акул. Дослідження вже показали, що така форма голови не забезпечує підйомної сили, як крила літака — насправді, вона значно збільшує опір. Водночас незвичайна будова дає змогу акулам здійснювати різкі повороти. Цей сплеск маневровості, як вважається, дає тваринам перевагу в частки секунди під час нападу на здобич із засідки.

Молотоголові акули можуть виглядати дивно, але вони не є першопрохідцями з цим головним аксесуаром. Молотоголові риби еволюціонували знову і знову в природному середовищі існування, від молотоголових черв'яків (Bipalium) до вимерлих істот, таких як Diploceraspis.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розкрито секрет формування черепа в акули-молота: вчені простежили за ембріоном.

Раніше Фокус писав про те, що щось змушує сотні акул збиратися в одній точці океану.