Благодаря теории Эйнштейна обнаружили необычное излучение у огромной черной дыры (фото)

Это открытие может помочь создать более совершенную модель влияния сверхмассивных черных дыр на окружающие их галактики.

Related video

Благодаря теории Альберта Эйнштейна, представленной более 100 лет назад, и счастливому совпадению астрономы обнаружили необычное излучение, которой исходит из ядра квазара, внутри которого скрывается сверхмассивная черная дыра. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы с помощью радиотелескопа ALMA провели новое исследование галактики RXJ1131-1231, которая находится на расстоянии примерно 6 млрд световых лет от нас. В центре галактики находится яркий квазар, который создала из-за активного поглощения материи, сверхмассивная черная дыра. Увидеть эту галактику и ее квазар напрямую практически невозможно из-за огромного расстояния.

И здесь на помощь приходит явление, которое впервые предсказала теория относительности Эйнштейна. Это явление называется гравитационное линзирование. Оно возникает, когда массивный объект, в основном галактика, находится между Землей и фоновым источником света, в данном случае галактикой RXJ1131-1231. Массивный объект искривляет пространство-время своей гравитацией и искривляет траекторию движения света от фонового источника и усиливает его. В результате RXJ1131-1231 кажется в три раза больше.

Но есть еще такое явление, как гравитационное микролинзирование. Это значит, что свет фонового источника усиливается менее массивным объектом, таким как звезда. Во время изучения галактики RXJ1131-1231 астрономы получили сразу двойное увеличение света ее квазара. Дело в том, что сначала свет был усилен промежуточной галактикой, а после этого еще и звездой. Таким образом астрономы получили три изображения RXJ1131-1231, яркость которых менялась независимо друг от друга.

Квазар RXJ1131-1231. Составное изображение на основе данных телескопов Чандра и Хаббл Фото: NASA

Сочетание гравитационного линзирования и гравитационного микролинзирования позволило астрономам увидеть, то чего раньше не видели в центре галактики RXJ1131-1231, где находится квазар. Оказалось, что именно его яркость меняется.

При этом ученые выяснили, что квазар выпускает излучение в миллиметровом диапазоне длин волн. Такое излучение обычно выпускает спокойный газ, а не область вокруг активной сверхмассивной черной дыры. И это было очень необычно.

Астрономы считают, что миллиметровое излучение указывает на то, что квазар в галактике RXJ1131-1231 окружен горячей и сильно намагниченной полосой вещества в форме пончика, которая известная как корона сверхмассивной черной дыры.

Астрономы намерены продолжить изучение галактики RXJ1131-1231 и ее квазара с помощью рентгеновского телескопа Чандра. Это даст возможность определить температуру вещества и силу магнитных полей рядом со сверхмассивной черной дырой.

По словам ученых, это и будущие открытия, могут помочь создать более совершенную модель влияния сверхмассивных черных дыр на окружающие их галактики.

Напоминаем, что в центре нашей галактики также находится сверхмассивная черная дыра, которая является неактивной или спящей. Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, когда произойдет пробуждение этой черной дыры и как данное событие отразится на нашей планете и Млечном Пути в целом.

Также Фокус писал о том, что космическая бабочка раскрывает секрет происхождения Земли. С помощью космического телескопа Уэбб астрономы провели наиболее детальное изучение знаменитой планетарной туманности Бабочка. По словам ученых, они сделали шаг вперед в понимании формирования исходного материла для создания каменистых планет.