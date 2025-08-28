Завдяки теорії Ейнштейна виявили незвичайне випромінювання у величезної чорної діри (фото)

Це відкриття може допомогти створити досконалішу модель впливу надмасивних чорних дір на галактики, що їх оточують.

Завдяки теорії Альберта Ейнштейна, представленій понад 100 років тому, і щасливому збігу астрономи виявили незвичайне випромінювання, що виходить із ядра квазара, всередині якого ховається надмасивна чорна діра. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Space.

Астрономи за допомогою радіотелескопа ALMA провели нове дослідження галактики RXJ1131-1231, яка розташована на відстані приблизно 6 млрд світлових років від нас. У центрі галактики знаходиться яскравий квазар, який створила через активне поглинання матерії, надмасивна чорна діра. Побачити цю галактику і її квазар безпосередньо практично неможливо через величезну відстань.

І тут на допомогу приходить явище, яке вперше передбачила теорія відносності Ейнштейна. Це явище називається гравітаційне лінзування. Воно виникає, коли масивний об'єкт, здебільшого галактика, перебуває між Землею і фоновим джерелом світла, у цьому випадку галактикою RXJ1131-1231. Масивний об'єкт викривляє простір-час своєю гравітацією і викривляє траєкторію руху світла від фонового джерела і підсилює його. У результаті RXJ1131-1231 здається втричі більшою.

Але є ще таке явище, як гравітаційне мікролінзування. Це означає, що світло фонового джерела посилюється менш масивним об'єктом, таким як зірка. Під час вивчення галактики RXJ1131-1231 астрономи отримали одразу подвійне збільшення світла її квазара. Річ у тім, що спочатку світло було посилене проміжною галактикою, а після цього ще й зіркою. Таким чином астрономи отримали три зображення RXJ1131-1231, яскравість яких змінювалася незалежно одне від одного.

Квазар RXJ1131-1231. Складене зображення на основі даних телескопів Чандра і Хаббл Фото: solar-system

Поєднання гравітаційного лінзування і гравітаційного мікролінзування дало змогу астрономам побачити те, чого раніше не бачили в центрі галактики RXJ1131-1231, де розташований квазар. Виявилося, що саме його яскравість змінюється.

При цьому вчені з'ясували, що квазар випускає випромінювання в міліметровому діапазоні довжин хвиль. Таке випромінювання зазвичай випускає спокійний газ, а не область навколо активної надмасивної чорної діри. І це було дуже незвично.

Астрономи вважають, що міліметрове випромінювання вказує на те, що квазар у галактиці RXJ1131-1231 оточений гарячою і сильно намагніченою смугою речовини у формі пончика, яка відома як корона надмасивної чорної діри.

Астрономи мають намір продовжити вивчення галактики RXJ1131-1231 і її квазара за допомогою рентгенівського телескопа Чандра. Це дасть можливість визначити температуру речовини і силу магнітних полів поруч із надмасивною чорною дірою.

За словами вчених, це і майбутні відкриття можуть допомогти створити досконалішу модель впливу надмасивних чорних дір на галактики, що їх оточують.

