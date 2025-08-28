Средиземное море становится опасным из-за нашествия "крохотных драконов": их опасно касаться

На прошлой неделе испанским властям пришлось закрыть для купания несколько пляжей из-за нашествия “крохотных драконов”, которых называют “голубыми ангелами”. Исследователи отмечают, что этих существ следует избегать, так как прикосновение к ним может быть опасным.

На прошлой неделе целая "флотилия крохотных синих драконов" вынудила власти Испании закрыть несколько пляжей. Эти красочные создания, которых порой называют "голубыми ангелами", представляют собой редкое зрелище в Средиземном море и вызывают тревогу исследователей, пишет Science Alert.

Синие "драконы" захватывают Средиземное море

Сверху серебристо-серые "брюшки" этих плавающих на поверхности морских слизней (Glaucous atlanticus) позволяют им маскироваться под цвет воды. Но снизу они сверкают великолепными полосами ярко-синего цвета.

Издалека эти 3-сантиметровые "драконы" выглядят потрясающе, однако исследователи не рекомендуют трогать их. Известно, что сами эти животные ядовиты потому, что ядовитой является их добыча. Когда морские драконы, такие как португальский кораблик, поедают медуз, чьи стрекательные клетки и внедряют их в свои пальцеобразные придатки.

Почему не следует касаться крохотных "синих драконов"

Эксперты предупреждают, если человек коснется щупалец, у него могут возникнуть симптомы, похожие на симптомы укуса португальского кораблика:

покраснение;

воспаление;

тошнота;

боль;

рвота;

острая аллергическая реакция.

В результате, опасаясь за отдыхающих на пляже, которые попросту могут не знать о ядовитых существах, мэр города Луис Саес принял решение запретить купание до тех пор, пока не пройдет флотилия "синих драконов".

24 августа, через несколько дней после первого обнаружения "синих драконов", Луис Саес написал, что животные все еще продолжают выбрасываться на пляжи Гуардамара, и все с большим количеством. Местная полиция также предупредила, что синих "драконов" не стоит трогать, так как они могут вызвать на коже болезненные ожоги.

По словам исследователей, ситуация настолько серьезна, что даже другим "синим драконам" следует быть осторожными друг с другом. Когда эти гермафродитные голожаберники сталкиваются друг с другом и спариваются, они должны следить за тем, чтобы соприкасались только их не жалящие части, что представляет собой довольно захватывающий ритуал.

Исследователи также отмечают, что до сих пор неизвестно, почему синие морские драконы оказались на побережье Испании, вдали от своих обычных мест обитания. Известно, что эти животные ограничены теплыми температурами – предполагается, что свою роль сыграло изменение климата.

