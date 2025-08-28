Середземне море стає небезпечним через нашестя "крихітних драконів": їх не можна торкатися

Минулого тижня іспанській владі довелося закрити для купання кілька пляжів через навалу "крихітних драконів", яких називають "блакитними ангелами". Дослідники наголошують, що цих істот слід уникати, бо дотик до них може бути небезпечним.

Related video

Минулого тижня ціла "флотилія крихітних синіх драконів" змусила владу Іспанії закрити кілька пляжів. Ці барвисті створіння, яких часом називають "блакитними ангелами", являють собою рідкісне видовище в Середземному морі й викликають тривогу дослідників, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сині "дракони" захоплюють Середземне море

Зверху сріблясто-сірі "черевця" цих морських слимаків (Glaucous atlanticus), що плавають на поверхні, дають їм змогу маскуватися під колір води. Але знизу вони виблискують чудовими смугами яскраво-синього кольору.

Здалеку ці 3-сантиметрові "дракони" мають приголомшливий вигляд, проте дослідники не рекомендують чіпати їх. Відомо, що самі ці тварини отруйні тому, що отруйною є їхня здобич. Коли морські дракони, такі як португальський кораблик, поїдають медуз, чиї жалкі клітини та впроваджують їх у свої пальцеподібні придатки.

Чому не слід торкатися крихітних "синіх драконів"

Експерти попереджають, якщо людина торкнеться щупалець, у неї можуть виникнути симптоми, схожі на симптоми укусу португальського кораблика:

почервоніння;

запалення;

нудота;

біль;

блювота;

гостра алергічна реакція.

У результаті, побоюючись за відпочивальників на пляжі, які просто можуть не знати про отруйних істот, мер міста Луїс Саєс ухвалив рішення заборонити купання, допоки не пройде флотилія "синіх драконів".

24 серпня, через кілька днів після першого виявлення "синіх драконів", Луїс Саєс написав, що тварини все ще продовжують викидатися на пляжі Гуардамара, і все з більшою кількістю. Місцева поліція також попередила, що синіх "драконів" не варто чіпати, оскільки вони можуть викликати на шкірі болючі опіки.

За словами дослідників, ситуація настільки серйозна, що навіть іншим "синім драконам" слід бути обережними один з одним. Коли ці гермафродитні голожаберники стикаються один з одним і спаровуються, вони повинні стежити за тим, щоб стикалися тільки їхні частини, що не жалять, що являє собою досить дивовижний ритуал.

Дослідники також зазначають, що досі невідомо, чому сині морські дракони опинилися на узбережжі Іспанії, далеко від своїх звичайних місць проживання. Відомо, що ці тварини обмежені теплими температурами — припускають, що свою роль зіграла зміна клімату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що натовпи отруйних блакитних драконів атакують пляжі: їхні токсини надзвичайно небезпечні.

Раніше Фокус писав про те, що блакитні дракони атакують: небезпечні морські слимаки з'явилися на пляжах, де їх не було 300 років.