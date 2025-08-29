81 случай за 100 лет: редкое заболевание заставило женщину видеть драконов среди людей

В Нидерландах 52-летняя женщина обратилась за помощью к медикам – пациентка рассказала, что во время общения лица людей преображались в драконов. Позже ситуация ухудшилась и драконьи морды начали появляться, даже когда рядом никого не было.

52-летняя женщина из Гааги, Нидерланды, обратилась за помощью в амбулаторную психиатрическую клинику. Пациентка сообщила врачам, что, глядя на лица людей, она видела, как они превращаются в драконьи морды. Она также видела, как перед ней спонтанно появлялись драконьи морды, даже когда рядом никого не было. Эти галлюцинации были тревожными и влияли на способность пациентки общаться с людьми, пишет Live Science.

Драконы повсюду

По данным медиков, пациентка сообщила, что человеческие лица изначально казались нормальными, а затем чернели, у них вырастали длинные острые уши и выдвинутая морда, а кожа приобрела рептилоидный оттенок. Огромные глаза приобретали ярко-желтый, зеленый, синий или красный оттенок.

Врачи взяли анализы и просканировали мозг пациентки, а также провели неврологическое обследование. МРТ головного мозга выявила несколько очагов поражения в области чечевицеобразного ядра – повреждение этой части мозга связывают с когнитивными нарушениями, такими как проблемы с вниманием и памятью, особенно при шизофрении.

Предполагается, что такие очаги поражения могли быть вызваны разрывами мелких кровеносных сосудов. Однако, согласно анализу, эти повреждения возникли давно. ЭЭГ не выявила каких-либо отклонений, но медики предположили. Что зрительные галлюцинации пациента были вызваны атипичной электрической активностью в областях мозга, обрабатывающих цвета и лица.

Отметим, что эта область расположена в задней части мозга и участвует в регуляции распознавания объектов. Врачи предположили, что поражения, выявленные при МРТ, могли спровоцировать эту электрическую активность, и, возможно, присутствовали с рождения, возможно, из-за временного кислородного голодания незадолго до или после родов.

Чем вызваны галлюцинации с драконами

Анализы помогли ученым поставить диагноз: у женщины диагностировали форму прозопометаморфопсии (ПМО) – редкого заболевания, влияющего на восприятие человеком человеческих лиц, из-за чего черты лица могут быть искажены. Известно, что черты лица могут казаться увеличенными или сморщенными, а также могут провисать, вытягиваться или смещаться.

Как правило, у людей с геми-просопометаморфопсией поражается лишь одна сторона лица. Однако при полной форме болезни искажение затрагивает все лицо, которое видит человек. Это состояние связано с изменениями структуры мозга и расстройствами, влияющими на его функцию, такими как эпилепсия, мигрень и инсульт.

Медики назначили пациентке лечение, которое помогло контролировать зрительные галлюцинации. Однако затем у пациентки появились слуховые галлюцинации в виде хлопающих звуков во сне – лечение скорректировали. После трех лет лечения женщина сообщила, что ее ситуация на работе стабилизировалась, а социальные отношения улучшились.

Исследователи отмечают, что прозопометаморфопсия – исключительно редкое заболевание: согласно обзору 2021 года, за последние 100 лет в медицинской литературе описан всего 81 случай.

