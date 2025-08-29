81 випадок за 100 років: рідкісне захворювання змусило жінку бачити драконів серед людей

У Нідерландах 52-річна жінка звернулася по допомогу до медиків — пацієнтка розповіла, що під час спілкування обличчя людей перетворювалися на драконів. Пізніше ситуація погіршилася і драконячі морди почали з'являтися, навіть коли поруч нікого не було.

52-річна жінка з Гааги, Нідерланди, звернулася по допомогу в амбулаторну психіатричну клініку. Пацієнтка повідомила лікарям, що, дивлячись на обличчя людей, вона бачила, як вони перетворюються на драконячі морди. Вона також бачила, як перед нею спонтанно з'являлися драконячі морди, навіть коли поруч нікого не було. Ці галюцинації були тривожними й впливали на здатність пацієнтки спілкуватися з людьми, пише Live Science.

Дракони всюди

За даними медиків, пацієнтка повідомила, що людські обличчя спочатку здавалися нормальними, а потім чорніли, у них виростали довгі гострі вуха і висунута морда, а шкіра набула рептилоїдного відтінку. Величезні очі набували яскраво-жовтого, зеленого, синього або червоного відтінку.

Лікарі взяли аналізи та просканували мозок пацієнтки, а також провели неврологічне обстеження. МРТ головного мозку виявила кілька вогнищ ураження в ділянці сочевицеподібного ядра — ушкодження цієї частини мозку пов'язують із когнітивними порушеннями, як-от проблеми з увагою і пам'яттю, особливо за шизофренії.

Передбачається, що такі осередки ураження могли бути спричинені розривами дрібних кровоносних судин. Однак, згідно з аналізом, ці пошкодження виникли давно. ЕЕГ не виявила будь-яких відхилень, але медики припустили. Що зорові галюцинації пацієнта були спричинені атиповою електричною активністю в ділянках мозку, які обробляють кольори та обличчя.

Зазначимо, що ця область розташована в задній частині мозку і бере участь у регуляції розпізнавання об'єктів. Лікарі припустили, що ураження, виявлені під час МРТ, могли спровокувати цю електричну активність, і, можливо, були присутні від народження, можливо, через тимчасове кисневе голодування незадовго до або після пологів.

Чим викликані галюцинації з драконами

Аналізи допомогли вченим поставити діагноз: у жінки діагностували форму прозопопометаморфопсії (ПМО) — рідкісного захворювання, що впливає на сприйняття людиною людських облич, через що риси обличчя можуть бути викривлені. Відомо, що риси обличчя можуть здаватися збільшеними або зморщеними, а також можуть провисати, витягуватися або зміщуватися.

Як правило, у людей з гемі-просопометаморфопсією уражається лише один бік обличчя. Однак за повної форми хвороби спотворення зачіпає все обличчя, яке бачить людина. Цей стан пов'язаний зі змінами структури мозку і розладами, що впливають на його функцію, такими як епілепсія, мігрень та інсульт.

Медики призначили пацієнтці лікування, яке допомогло контролювати зорові галюцинації. Однак потім у пацієнтки з'явилися слухові галюцинації у вигляді звуків, що ляскають уві сні, — лікування скоригували. Після трьох років лікування жінка повідомила, що її ситуація на роботі стабілізувалася, а соціальні стосунки покращилися.

Дослідники зазначають, що прозопометаморфопсія — винятково рідкісне захворювання: згідно з оглядом 2021 року, за останні 100 років у медичній літературі описано всього 81 випадок.

