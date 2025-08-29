Наполовину человек, наполовину единорог: странный череп, сросшийся со стеной, удивил ученых

Исследователи обнаружили древний череп в Греции, сросшимся со стеной – странная находка поставила ученых в тупик. Анализ показал, что он не принадлежит человеку или неандертальцу, и вовсе не похож ни на что ранее обнаруженное учеными.

Древний череп был обнаружен учеными в пещере Петралона, примерно в 35 километрах к юго-востоку от Салоник в Греции. Возраст окаменелости, по словам исследователей, составляет менее 300 000 лет не похож ни на что другое: анализ уже показал, что окаменелость не принадлежит человеку или неандертальцу, пишет Daily Mail.

Изначально череп был обнаружен в пещере Петралона в Греции Фото: Wikimedia Commons

Наполовину человек, наполовину единорог

На первый взгляд загадочный череп не похож ни что что иное – он принадлежал существу с заостренным предметом, торчащим из головы – наполовину человек, наполовину единорог. Но теперь похоже ученые приближаются к разгадке тайны черепа из Петралоны.

По словам международной группы исследователей из Китая, Франции, Греции и Великобритании, определение возраст почти полного черепа, найденного в пещере Петралона в Греции, имеет исключительную важность. Более того, ученые уверены, что окаменелость играет ключевую роль в эволюции европейского человека.

Наиболее любопытным является то, что череп был обнаружен с характерным торчащим сверху острием – сталагмитом – минеральным образованием, возвышающимся над полом пещеры. Известно, что сталагмиты медленно растут, пока вода капает с потолка пещеры, увеличиваясь в высоту примерно на миллиметр каждые несколько лет.

Отметим, что череп Петралоны изначально был обнаружен местным жителем Христосом Сарианнидисом в 1960 году. Предполагается, что он был попросту приклеен к стене пещерной камеры. Однако позже ученые установили, что окаменелость буквально срослась со стеной благодаря постепенному накоплению кальцита – минерала, распространенного в пещерах.

Кальцит также обнаружен в огромном сталагмите, торчащем из головы черепа. Этот осколок был удален во время очистки перед передачей в Археологический музей Салоник, где он и экспонируется.

Ученые удалили сталагмит, торчащий из древнего черепа Фото: Wikimedia Commons

Датирование странного черепа

В рамках нового исследования ученые датировали кальцит, наросший непосредственно на почти полную окаменелость черепа – у него отсутствовала лишь челюсть. Авторы исследования отмечают, что этот образец кальцита – единственный образец, способный предоставить важную информацию о возрасте окаменелости.

Команда установила, что возраст черепа составляет от 277 000 до 295 000 лет, что относит его к позднему среднему плейстоцену Европы. В то время Европа была покрыта лесами и редколесьями, климат был в целом более влажным, а колебания температуры по сезонам – менее выраженными.

Отметим, что предыдущие оценки возраста черепа составляли от 170 000 до 700 000 лет, что значительно менее точно в сравнении с новыми данными. Предполагается, что череп принадлежал древнему человеку, жившему в Европе вместе с неандертальцами – вымершей группой архаичных людей и ближайшими древними родственниками человека.

Однако эксперты подозревают, что этот мужчина принадлежал к другой группе людей, известной как Homo heidelbergensis, которая существовала до неандертальцев и была более примитивной. Известно, что европейские популяции Homo heidelbergensis эволюционировали в неандертальцев, в то время как отдельная популяция Homo heidelbergensis в Африке эволюционировала в наш собственный вид Homo sapiens.

Ученые смогли датировать древний череп Фото: Wikimedia Commons

Кому принадлежал череп Петралоны

Ученые считают, что череп почти наверняка принадлежал мужчине – об этом свидетельствует его размер и массивность. Зубы черепа были лишь умеренно изношены, а потому он, вероятно, принадлежал молодому человеку.

