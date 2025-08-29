Наполовину людина, наполовину єдиноріг: дивний череп, зрощений зі стіною, здивував учених

Дослідники виявили стародавній череп у Греції, зрощений зі стіною — дивна знахідка поставила вчених у глухий кут. Аналіз показав, що він не належить людині або неандертальцю, і зовсім не схожий ні на що раніше виявлене вченими.

Стародавній череп був виявлений вченими в печері Петралона, приблизно за 35 кілометрів на південний схід від Салонік у Греції. Вік скам'янілості, за словами дослідників, становить менше ніж 300 000 років і не схожий ні на що інше: аналіз уже показав, що скам'янілість не належить людині або неандертальцю, пише Daily Mail.

Спочатку череп було виявлено в печері Петралона в Греції Фото: чума

Наполовину людина, наполовину єдиноріг

На перший погляд, загадковий череп не схожий ні на що інше — він належав істоті із загостреним предметом, який стирчав із голови — наполовину людина, наполовину єдиноріг. Але тепер схоже вчені наближаються до розгадки таємниці черепа з Петралони.

За словами міжнародної групи дослідників з Китаю, Франції, Греції та Великої Британії, визначення віку майже повного черепа, знайденого в печері Петралона в Греції, має виняткову важливість. Ба більше, вчені впевнені, що скам'янілість відіграє ключову роль в еволюції європейської людини.

Найцікавішим є те, що череп було виявлено з характерним гострим вістрям, яке стирчить зверху, — сталагмітом — мінеральним утворенням, що височіє над підлогою печери. Відомо, що сталагміти повільно ростуть, поки вода капає зі стелі печери, збільшуючись у висоту приблизно на міліметр кожні кілька років.

Зазначимо, що череп Петралони спочатку був виявлений місцевим жителем Христосом Саріаннідісом у 1960 році. Передбачається, що він був просто приклеєний до стіни печерної камери. Однак пізніше вчені встановили, що скам'янілість буквально зрослася зі стіною завдяки поступовому накопиченню кальциту — мінералу, поширеного в печерах.

Кальцит також виявлено у величезному сталагміті, що стирчить із голови черепа. Цей осколок було видалено під час очищення перед передачею в Археологічний музей Салонік, де він і експонується.

Учені видалили сталагміт, що стирчав із стародавнього черепа Фото: чума

Датування дивного черепа

У рамках нового дослідження вчені датували кальцит, що наріс безпосередньо на майже повну скам'янілість черепа — у нього була відсутня лише щелепа. Автори дослідження зазначають, що цей зразок кальциту — єдиний зразок, здатний надати важливу інформацію про вік скам'янілості.

Команда встановила, що вік черепа становить від 277 000 до 295 000 років, що відносить його до пізнього середнього плейстоцену Європи. У той час Європа була вкрита лісами й рідколіссями, клімат був загалом більш вологим, а коливання температури за сезонами — менш вираженими.

Зазначимо, що попередні оцінки віку черепа становили від 170 000 до 700 000 років, що значно менш точно, як порівняти з новими даними. Припускають, що череп належав давній людині, яка жила в Європі разом із неандертальцями — вимерлою групою архаїчних людей, що вимерла, і найближчими давніми родичами людини.

Однак експерти підозрюють, що цей чоловік належав до іншої групи людей, відомої як Homo heidelbergensis, що існувала до неандертальців і була більш примітивною. Відомо, що європейські популяції Homo heidelbergensis еволюціонували в неандертальців, тоді як окрема популяція Homo heidelbergensis в Африці еволюціонувала в наш власний вид Homo sapiens.

Учені змогли датувати стародавній череп Фото: чума

Кому належав череп Петралони

Науковці вважають, що череп майже напевно належав чоловікові — про це свідчить його розмір і масивність. Зуби черепа були лише помірно зношені, а тому він, імовірно, належав молодій людині.

