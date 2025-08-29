Роскошный корабль-капсула: дизайнеры представили футуристический плавучий транспорт (видео)

Итальянские дизайнеры представили новый проект Jet Capsule — компактный плавучий корабль с футуристическим дизайном, который сочетает комфорт и экологичность.

Как сообщает Whats The Jam, разработкой занимается студия Lazzarini Design. В компании отмечают, что мини-яхты могут быть адаптированы под различные запросы клиентов. Стоимость базовой модели стартует от £271 849 (около 13 млн грн).

Стандартная версия Jet Capsule имеет площадь около 18 кв. м. Внутри расположены девять комфортабельных кресел и небольшой бар. Для покупателей, готовых потратить больше, предусмотрена модель Jet Capsule Zero стоимостью £379 709 (примерно 18,2 млн грн). Она оснащена режимом нулевых выбросов, что позволяет передвигаться бесшумно и без вреда для окружающей среды в течение двух часов.

Отдельно предлагается премиальная версия Royal Jet Capsule. Она разрабатывается индивидуально, а заказчики могут выбирать как внутреннюю отделку, так и материалы для внешнего корпуса. В Lazzarini подчеркивают, что эта модель "сочетает роскошь и устойчивое развитие в компактном корпусе".

Корабли-капсулы оборудованы мощным дизельным двигателем Yanmar на 370 лошадиных сил. Это позволяет им обеспечивать высокую скорость и маневренность, оставаясь при этом эстетически привлекательными.

Дизайнеры убеждены, что серия Jet Capsule формирует новый стандарт в сегменте водных такси и премиальных морских перевозок.

