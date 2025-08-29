Розкішний корабель-капсула: дизайнери представили футуристичний плавучий транспорт (відео)

Італійські дизайнери презентували новий проєкт Jet Capsule — компактний плавучий корабель із футуристичним дизайном, який поєднує комфорт та екологічність.

Як повідомляє Whats The Jam, розробкою займається студія Lazzarini Design. У компанії зазначають, що міні-яхти можуть бути адаптовані під різні запити клієнтів. Вартість базової моделі стартує від £271 849 (близько 13 млн грн).

Стандартна версія Jet Capsule має площу близько 18 кв. м. Усередині розташовані дев’ять комфортабельних крісел і невеликий бар. Для покупців, готових витратити більше, передбачена модель Jet Capsule Zero вартістю £379 709 (приблизно 18,2 млн грн). Вона оснащена режимом нульових викидів, що дозволяє пересуватися безшумно та без шкоди для довкілля протягом двох годин.

Окремо пропонується преміальна версія Royal Jet Capsule. Вона розробляється індивідуально, а замовники можуть обирати як внутрішнє оздоблення, так і матеріали для зовнішнього корпусу. У Lazzarini підкреслюють, що ця модель "поєднує розкіш та сталий розвиток у компактному корпусі".

Кораблі-капсули обладнані потужним дизельним двигуном Yanmar на 370 кінських сил. Це дозволяє їм забезпечувати високу швидкість та маневровість, залишаючись при цьому естетично привабливими.

Дизайнери переконані, що серія Jet Capsule формує новий стандарт у сегменті водних таксі та преміальних морських перевезень.

