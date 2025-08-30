Секрет замедленного старения все время скрывался на виду: ученые отыскали его

Новое долгосрочное исследование фламинго выявило неожиданную связь между миграцией и старением. Теперь ученые считают, что миграция действительно способна влиять на скорость старения.

Наша планета является домом для огромного количества живых организмов и почти все живые существа на Земле подвержены старению. Однако некоторые виды, как показывают исследования, демонстрируют гораздо более медленные темпы старения, чем другие. Теперь недавнее исследование поднимает интригующую идею о том, что миграция на самом деле способна влиять на скорость старения организма, пишет SciTechDaily.

Секрет фламинго

В новом исследовании ученые изучили розового фламинго (Phoenicopterus roseus) – изящную перелетную птицу, тесно связанную с водно-болотными угодьями Камарга на юге Франции. Данные были взяты из долгосрочной программы мониторинга фламинго, которая продлилась более 40 лет. Результаты показали нечто неожиданное: фламинго, которые мигрируют, стареют медленнее, чем те, что остаются на одном месте.

По словам исследователей у розовых фламинго есть две стратегии: некоторые птицы остаются в Камарге в течение всей своей жизни, в то время как другие совершают ежегодные путешествия по Средиземному морю. Исследователи обнаружили, что в раннем возрасте резидентные птицы, вероятно, имеют преимущество. Уютно обосновавшись в прибрежных лагунах зимой, они достигают более высоких показателей выживаемости и размножения по сравнению со своими мигрирующими сородичами.

Впрочем, ранний успех имеет и свою цену: по мере старения резидентных особей их численность снижается быстрее. Данные указывают на то, что птица стареют почти на 40% быстрее, их репродуктивность также снижается, а риск смертности возрастает раньше, чем у мигрирующей группы.

В отличие от них, мигрирующие фламинго, зимующие в Италии, Испании или Северной Африке, сталкиваются с серьезными трудностями в раннем возрасте в виде более высокой смертности и снижения репродуктивности. Однако те, кто выживает, по-видимому, получают долгосрочные преимущества, поскольку стареют медленнее по мере достижения преклонного возраста.

Данные также указывают, что у резидентных особей старение начинается раньше – в среднем в 20,4 года, чем у мигрантов – в среднем 21,9 года.

Связь между миграцией и старением

По словам ученых, их новая работа указывает на то, что сезонная миграция, вероятно, может влиять на скорость старения. Например, для фламинго решение не мигрировать дает преимущества в раннем возрасте, но ускоряет старение в пожилом возрасте.

По словам соавтора исследования, Себастьяна Рока из Национального центра научных исследований, вероятно, это связано с компромиссом между работоспособностью в молодости и здоровьем в старости. Оседлые обитатели поначалу живут интенсивно, но расплачиваются за этот темп позже. Мигранты же, напротив, стареют медленнее.

