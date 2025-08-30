Секрет уповільненого старіння весь час ховався на видноті: вчені відшукали його

Нове довгострокове дослідження фламінго виявило несподіваний зв'язок між міграцією та старінням. Тепер учені вважають, що міграція справді здатна впливати на швидкість старіння.

Наша планета є домом для величезної кількості живих організмів і майже всі живі істоти на Землі схильні до старіння. Однак деякі види, як показують дослідження, демонструють набагато повільніші темпи старіння, ніж інші. Тепер недавнє дослідження підіймає цікаву ідею про те, що міграція насправді здатна впливати на швидкість старіння організму, пише SciTechDaily.

Секрет фламінго

У новому дослідженні вчені вивчили рожевого фламінго (Phoenicopterus roseus) — витонченого перелітного птаха, тісно пов'язаного з водно-болотними угіддями Камарга на півдні Франції. Дані були взяті з довгострокової програми моніторингу фламінго, яка тривала понад 40 років. Результати показали дещо несподіване: фламінго, які мігрують, старіють повільніше, ніж ті, що залишаються на одному місці.

За словами дослідників, у рожевих фламінго є дві стратегії: деякі птахи залишаються в Камарзі протягом усього свого життя, в той час, як інші здійснюють щорічні подорожі Середземним морем. Дослідники виявили, що в ранньому віці резидентні птахи, ймовірно, мають перевагу. Затишно влаштувавшись у прибережних лагунах взимку, вони досягають вищих показників виживання і розмноження порівняно зі своїми родичами-мігрантами.

Утім, ранній успіх має і свою ціну: у міру старіння резидентних особин їхня чисельність знижується швидше. Дані вказують на те, що птахи старіють майже на 40% швидше, їхня репродуктивність також знижується, а ризик смертності зростає раніше, ніж у групи, що мігрує.

На відміну від них, фламінго, які мігрують і зимують в Італії, Іспанії або Північній Африці, постають перед труднощами в ранньому віці у вигляді вищої смертності та зниження репродуктивності. Однак ті, хто виживає, мабуть, отримують довгострокові переваги, оскільки старіють повільніше в міру досягнення похилого віку.

Дані також вказують, що у резидентних особин старіння починається раніше — у середньому у 20,4 року, ніж у мігрантів — у середньому 21,9 року.

Зв'язок між міграцією та старінням

За словами вчених, їхня нова робота вказує на те, що сезонна міграція, ймовірно, може впливати на швидкість старіння. Наприклад, для фламінго рішення не мігрувати дає переваги в ранньому віці, але прискорює старіння в літньому віці.

За словами співавтора дослідження, Себастьяна Рока з Національного центру наукових досліджень, ймовірно, це пов'язано з компромісом між працездатністю в молодості та здоров'ям у старості. Осілі мешканці спочатку живуть інтенсивно, але розплачуються за цей темп пізніше. Мігранти ж, навпаки, старіють повільніше.

