Найстрашніше озеро на Землі перетворює тварин на камінь: кому вдається в ньому процвітати (фото)

На півночі Танзанії розташоване озеро з унікальною вулканічною геологією, яка підтримує неймовірний рівень pH води — фактично воду у водоймі можна порівняти з аміаком. Деяким видам все ж вдається в ньому процвітати.

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Про це пише Live Science.

Озеро Натрон — газоване озеро, яке має суворий хімічний склад, що робить його непридатним для життя більшості живих істот. "Газація" озера означає, що в ньому неймовірно високий рівень розчиненого натрію і карбонату. Через цю високу концентрацію солей і мінералів pH озера може сягати 10,5, що майже так само їдко, як розчин аміаку. У результаті тварини вмирають на берегах водойми, а їхні тіла зберігаються у вигляді кальцинованих мумій.

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Унікальна геологія озера Натрон

За словами дослідників, озеро Натрон розташоване вздовж Східноафриканської рифтової системи, кордону тектонічних плит, що розходиться і розриває Африканську плиту. Така геологія вказує на те, що озеро сформоване вулканічними процесами, які виробляють велику кількість карбонату натрію і карбонату кальцію. Ці солі та інші мінерали стікають в озеро з навколишніх пагорбів і потрапляють у воду знизу через гарячі джерела. Не менш цікаво й те, що озеро не впадає в жодну річку або море, а тому концентрація хімікатів у ньому залишається на високому рівні цілий рік.

Озеро Натрон іноді здається червоним через популяцію мікроорганізмів, які люблять сіль Фото: Wikipedia

Життя процвітає в озері Натрон

Настільки високий рівень солі та pH фактично роблять водойму непридатною для життя більшості живих істот. Однак учені зазначають, що існують і тварини, які пристосувалися до цих умов, серед них:

малі фламінго (Phoeniconaias minor);

тиляпія.

Фактично, озеро Натрон є найважливішим місцем розмноження малих фламінго у світі, причому більшість із 1,5-2,5 мільйона малих фламінго Східної Африки, що становлять близько 75% світової популяції. За словами експертів Управління з управління дикою природою Танзанії, ноги малих фламінго мають жорстку шкіру та луску, що запобігає опікам. Відомо, що птахи будують гнізда на островах, що утворюються в озері в сухий сезон, а їхні пташенята захищені від більшості хижаків завдяки смертельним умовам.

Фламінго — одні з небагатьох тварин, кому вдається процвітати в озері Фото: Wikipedia

Найсуворіше озеро на Землі

За даними Обсерваторії Землі NASA, крім того, що озеро Натрон надзвичайно лужне, воно настільки мілководне, що температура в ньому може досягати дивовижних 60 градусів за Цельсієм у найспекотнішу пору року. Глибина озера становить близько 0,5 метра, а його ширина сягає близько 15 кілометрів, але водойма також стискається і розширюється залежно від погоди, оскільки в сухий сезон випадає менше опадів і води в річці, що призводить до його звуження.

Коли озеро висихає, мікроорганізми розмножуються, харчуючись його шарами. Галоархеї (солелюбні організми, що не мають ядра) і ціанобактерії (синьо-зелені водорості) можуть забарвлювати озеро в різні відтінки червоного завдяки пігментам у своїх клітинах. Ті самі пігменти надають малим фламінго рожевого відтінку, оскільки птахи харчуються виключно синьо-зеленими водоростями.

Перетворює тварин на "камінь"

У 2013 році вчені помітили, що озеро перетворює тварин на камінь — дослідники виявили на березі трупи птахів і кажанів, які загинули на берегах озера і збереглися завдяки карбонату натрію.

На знімках учені виявили рештки голубів і орланів, які не харчуються і не розмножуються на озері Натрон, проте живуть на солончаках і прісноводних водно-болотних угіддях, що складають навколишній ландшафт.

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