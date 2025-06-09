Самое страшное озеро на Земле превращает животных в камень: кому удается в нем процветать (фото)

На севере Танзании расположено озеро с уникальной вулканической геологией, которая поддерживает невероятный уровень pH воды — фактически воду в водоеме можно сравнить с аммиаком. Некоторым видам все же удается в нем процветать.

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Об этом пишет Live Science.

Озеро Натрон — газированное озеро, имеющее суровый химический состав, что делает его непригодным для жизни большинства живых существ. "Газация" озера означает, что в нем невероятно высокий уровень растворенного натрия и карбоната. Из-за этой высокой концентрации солей и минералов pH озера может достигать 10,5, что почти так же едко, как раствор аммиака. В результате животные умирают на берегах водоема, а их тела сохраняются в виде кальцинированных мумий.

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Уникальная геология озера Натрон

По словам исследователей, озеро Натрон расположено вдоль Восточно-Африканской рифтовой системы, расходящейся границы тектонических плит, которая разрывает Африканскую плиту. Такая геология указывает на то, что озеро сформировано вулканическими процессами, производящими большое количество карбоната натрия и карбоната кальция. Эти соли и другие минералы стекают в озеро с окружающих холмов и попадают в воду снизу через горячие источники. Не менее любопытно и то, что озеро не впадает ни в одну реку или море, а потому концентрация химикатов в нем остается на высоком уровне круглый год.

Озеро Натрон иногда кажется красным из-за популяции микроорганизмов, любящих соль Фото: Wikipedia

Жизнь процветает в озере Натрон

Столь высокий уровень соли и pH фактически делают водоем непригодным для жизни большинства живых существ. Однако ученые отмечают, что существуют и животные, которые приспособились к этим условиям, среди них:

малые фламинго (Phoeniconaias minor);

тиляпия.

Фактически, озеро Натрон является самым важным местом размножения малых фламинго в мире, причем большинство из 1,5–2,5 миллиона малых фламинго Восточной Африки, которые составляют около 75% мировой популяции. По словам экспертов Управления по управлению дикой природы Танзании, ноги малых фламинго имеют жесткую кожу и чешую, что предотвращает ожоги. Известно, что птицы строят гнезда на островах, образующихся в озере в сухой сезон, а их птенцы защищены от большинства хищников благодаря смертельным условиям.

Фламинго - одни из немногих животных, кому удается процветать в озере Фото: Wikipedia

Самое суровое озеро на Земле

По данным Обсерватории Земли NASA, помимо того, что озеро Натрон чрезвычайно щелочное, оно настолько мелководное, что температура в нем может достигать впечатляющих 60 градусов по Цельсию в самое жаркое время года. Глубина озера составляет около 0,5 метра, а его ширина достигает около 15 километров, но водоем также сжимается и расширяется в зависимости от погоды, так как в сухой сезон выпадает меньше осадков и воды в реке, что приводит к его сужению.

Когда озеро высыхает, микроорганизмы размножаются, питаясь его слоями. Галоархеи (солелюбивые организмы, не имеющие ядра) и цианобактерии (сине-зеленые водоросли) могут окрашивать озеро в различные оттенки красного благодаря пигментам в своих клетках. Те же пигменты придают малым фламинго розовый оттенок, так как птицы питаются исключительно сине-зелеными водорослями.

Превращает животных в "камень"

В 2013 году ученые заметили, что озеро превращает животных в камень — исследователи обнаружили на берегу трупы птиц и летучих мышей, которые погибли на берегах озера и сохранились благодаря карбонату натрия.

На снимках ученые обнаружили останки голубей и орланов, которые не питаются и не размножаются на озере Натрон, однако живут на солончаках и пресноводных водно-болотных угодьях, которые составляют окружающий ландшафт.

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