Туринская плащаница не была обернута вокруг распятого Христа: найдено древнейшее доказательство

Годами католики стекаются в итальянский город Турин, чтобы посмотреть на знаменитую Туринскую плащаницу, на которой сохранилось еле заметное изображение человека – как считают, Иисуса Христа. Впрочем, теперь ученый нашел древнейшее свидетельство того, что это не совсем так.

Туринская плащаница – почитаемый кусок льда размером 4,5 на 90 сантиметров, на котором сохранилось еле заметное изображение человека спереди и сзади – многие интерпретируют его как лик Иисуса. Верующие утверждают, что плащаницу использовали для обертывания тела Христа после распятия, в результате чего на ткани остался кровавый отпечаток, пишет Daily Mail.

Тайна Туринской плащаницы

Недавно обнаруженное раннее свидетельство утверждает, что это не совсем так. В письменном документе 14 века французский теолог Николь Орем категорически отрицает подлинность плащаницы, впервые обнаруженной во французском регионе Шампань. По словам Орема, плащаница является "явной подделкой" и "результатом обмана нечистых на руку священников". Он также утверждал, что это было необходимо для сбора пожертвований.

По словам автора новой статьи, доктора Николя Сарзо, историка из Католического университета Лувена в Бельгии, ранее неизвестный документ 1355–1382 годов предлагает одно из древнейших опровержений знаменитой Туринской плащаницы.

Автор утверждает, что Туринская плащаница ныне является спорная реликвия на протяжении веков была предметом полемики между сторонниками и противниками ее культа. Однако теперь также было обнаружено существенное игнорирование плащаницы – этот случай предоставляет необычайно подробный рассказ о мошенничестве духовенства.

К слову, Николь Орем, впоследствии ставший епископом Лизье во Франции, был особенно важной религиозной фигурой позднего Средневековья. Он также известен своими трудами по экономике, математике, физике, астрологии, астрономии и философии. Кроме того, он известен своими попытками дать рациональное объяснение тому, что считалось чудом.

Подлинность Туринской плащаницы

По словам доктора Сарзо, Орем оценивал так называемые чудеса по ряду факторов, в том числе:

надежность;

слухи;

наличие ошибок;

наличие манипуляций.

Честная оценка Оремом Туринской плащаницы в целом побудила его с "более широким подозрением" относиться к словам духовенства в целом. Доктор Сарзо также отмечает, что люди этой эпохи, как правило, считаются доверчивыми, но Орем похоже являлся редким примером "драгоценного критического мышления".

Предполагается, что Туринская плащаница, вероятно, была стратегически размещена и обманным путем выдана за подлинную священнослужителями в церкви Лирея, комунны на северо-востоке Франции, где она впервые была обнаружена в 1354 году. Таким образом, эта спорная реликвия в Средние века была известна как Лирейская плащаница, прежде чем ее в 1578 году перевезли в Турин.

По словам ведущего мирового эксперта по Туринской плащанице, профессор Андреа Николотти, это открытие стало еще одним историческим доказательством того, что даже в Средние века уже было известно о том, что Туринская плащаница не является подлинной.

