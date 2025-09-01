Туринська плащаниця не була обгорнута навколо розп'ятого Христа: знайдено найдавніший доказ

Роками католики стікаються до італійського міста Турин, щоб подивитися на знамениту Туринську плащаницю, на якій збереглося ледве помітне зображення людини — як вважають, Ісуса Христа. Утім, тепер учений знайшов найдавніше свідчення того, що це не зовсім так.

Туринська плащаниця — шанований шматок льоду розміром 4,5 на 90 сантиметрів, на якому збереглося ледве помітне зображення людини спереду і ззаду — багато хто інтерпретує його як лик Ісуса. Віряни стверджують, що плащаницю використовували для обгортання тіла Христа після розп'яття, внаслідок чого на тканині залишився кривавий відбиток, пише Daily Mail.

Таємниця Туринської плащаниці

Нещодавно виявлене раннє свідчення стверджує, що це не зовсім так. У письмовому документі 14 століття французький теолог Ніколь Орем категорично заперечує справжність плащаниці, вперше виявленої у французькому регіоні Шампань. За словами Орема, плащаниця є "явною підробкою" і "результатом обману нечистих на руку священиків". Він також стверджував, що це було необхідно для збору пожертвувань.

За словами автора нової статті, доктора Ніколя Сарзо, історика з Католицького університету Лувена в Бельгії, раніше невідомий документ 1355-1382 років пропонує одне з найдавніших спростувань знаменитої Туринської плащаниці.

Автор стверджує, що Туринська плащаниця нині є спірною реліквією, яка впродовж століть була предметом полеміки між прихильниками та противниками її культу. Однак тепер також було виявлено суттєве ігнорування плащаниці — цей випадок надає надзвичайно детальну розповідь про шахрайство духовенства.

До слова, Ніколь Орем, який згодом став єпископом Лізьє у Франції, був особливо важливою релігійною фігурою пізнього Середньовіччя. Він також відомий своїми працями з економіки, математики, фізики, астрології, астрономії та філософії. Крім того, він відомий своїми спробами дати раціональне пояснення тому, що вважалося дивом.

Справжність Туринської плащаниці

За словами доктора Сарзо, Орем оцінював так звані чудеса за низкою факторів, зокрема:

надійність;

чутки;

наявність помилок;

наявність маніпуляцій.

Чесна оцінка Оремом Туринської плащаниці загалом спонукала його з "ширшою підозрою" ставитися до слів духовенства загалом. Доктор Сарзо також зазначає, що люди цієї епохи, як правило, вважаються довірливими, але Орем схоже був рідкісним прикладом "дорогоцінного критичного мислення".

Передбачається, що Туринську плащаницю, ймовірно, стратегічно розмістили й обманним шляхом видали за справжню священнослужителі в церкві Лірея, комуни на північному сході Франції, де її вперше було виявлено 1354 року. Таким чином, ця спірна реліквія в Середні віки була відома як Лірейська плащаниця, перш ніж її 1578 року перевезли в Турин.

За словами провідного світового експерта з Туринської плащаниці, професора Андреа Ніколотті, це відкриття стало ще одним історичним доказом того, що навіть у Середні віки вже було відомо про те, що Туринська плащаниця не є справжньою.

