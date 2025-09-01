Средняя продолжительность жизни 100 лет: смогут ли люди достичь этого предела

Новое исследование показывает, что рост продолжительности жизни по всему земному шару замедляется. Более того, ученые пришли к выводу, ни одно поколение, родившееся после 1939 года, в среднем не достигнет 100 лет.

Данные нового исследования показывают, что рост продолжительности жизни в странах с высоким уровнем дохода в первой половине 20 века значительно замедлился – увы, ни одно из поколений, родившихся после 1939 году, не сможет достичь средней продолжительности жизни в 100 лет, пишет Phys.org.

Средняя продолжительность жизни

Новое исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences и было проведено в соавторстве с профессором Висконсинского университета в Медисоне. Команда проанализировала ожидаемую продолжительность жизни в 23 странах с высоким уровнем дохода и низким уровнем смертности с использованием данных из Базы данных смертности населения и шести различных методов прогнозирования смертности.

По мнению ученых, невероятный рост продолжительности жизни, достигнутый в первой половине 20 века, по всей видимости, вряд ли повторится в ближайшем обозримом будущем. Если человечеству не удастся совершить каких-то крупных прорывов, продлевающих жизнь, нам, вероятно, никогда не удастся достигнуть столь высокого роста, как в начале 20 века. Увы, этого не произойдет, даже если выживаемость взрослых увеличится вдове быстрее, чем прогнозируется.

Известно, что с 1900 по 1938 год ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась примерно на 5,5 месяца с каждым новым поколением. Например, средняя продолжительность жизни человека, родившегося в стране с высоким уровнем дохода в 1900 году, составляла 62 года. Для человека, родившегося всего 38 лет спустя в аналогичных условиях, средняя продолжительность жизни подскочила до 80 лет.

Однако для тех, кто родился в период с 1939 по 2000 год, рост замедлился примерно до 2,5-3,5 месяцев на поколение, в зависимости от метода прогнозирования. Отметим, что методы прогнозирования – статистические методы, позволяющие делать обоснованные прогнозы о будущей продолжительности жизни на основе данных о смертности в прошлом и настоящем. Эти модели позволили исследовательской группе оценить, как будет меняться ожидаемая продолжительность жизни при различных вероятных сценариях развития событий в будущем.

Как изменится средняя продолжительность человека в будущем

По словам команды, прогнозы свидетельствуют о том, что люди, родившиеся в 1980 году в среднем не доживут до 100 лет. Увы, ни одна из кагорт в исследовании ученых не достигнет этого рубежа в будущем. Предполагается, что это снижение во много обусловлено значительным повышением выживаемости в молодом возрасте.

Известно, что в начале 20 века смертность младенцев быстро снижалась благодаря достижениям медицины и другим улучшениям качества жизни. Это в значительной степени способствовало быстрому росту продолжительности жизни. Однако младенческая и детская смертность сейчас настолько низка, что снижения смертности в старших группах будет попросту недостаточно, чтобы для поддержания прежних темпов роста продолжительности жизни.

Впрочем, ученые признают, что прогнозы смертности редко бывают точными, поскольку будущее может развиваться непредсказуемо.

