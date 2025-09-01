Середня тривалість життя 100 років: чи зможуть люди досягти цієї межі

Нове дослідження показує, що зростання тривалості життя по всій земній кулі сповільнюється. Ба більше, вчені дійшли висновку, що жодне покоління, народжене після 1939 року, в середньому не досягне 100 років.

Дані нового дослідження показують, що зростання тривалості життя в країнах із високим рівнем доходу в першій половині 20 століття значно сповільнилося — на жаль, жодне з поколінь, народжених після 1939 року, не зможе досягти середньої тривалості життя в 100 років, пише Phys.org.

Середня тривалість життя

Нове дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences і було проведене у співавторстві з професором Вісконсинського університету в Медісоні. Команда проаналізувала очікувану тривалість життя у 23 країнах з високим рівнем доходу і низьким рівнем смертності з використанням даних з Бази даних смертності населення і шести різних методів прогнозування смертності.

На думку вчених, неймовірне зростання тривалості життя, досягнуте в першій половині 20 століття, вочевидь, навряд чи повториться в найближчому осяжному майбутньому. Якщо людству не вдасться зробити якихось великих проривів, що подовжують життя, нам, імовірно, ніколи не вдасться досягти такого високого зростання, як на початку 20 століття. На жаль, цього не станеться, навіть якщо виживаність дорослих збільшиться вдвічі швидше, ніж прогнозується.

Відомо, що з 1900 по 1938 рік очікувана тривалість життя збільшувалася приблизно на 5,5 місяця з кожним новим поколінням. Наприклад, середня тривалість життя людини, яка народилася в країні з високим рівнем доходу 1900 року, становила 62 роки. Для людини, яка народилася лише 38 років потому в аналогічних умовах, середня тривалість життя підскочила до 80 років.

Однак для тих, хто народився в період з 1939 по 2000 рік, зростання сповільнилося приблизно до 2,5-3,5 місяців на покоління, залежно від методу прогнозування. Зазначимо, що методи прогнозування — статистичні методи, які дають змогу робити обґрунтовані прогнози щодо майбутньої тривалості життя на основі даних про смертність у минулому та сьогоденні. Ці моделі дали змогу дослідницькій групі оцінити, як змінюватиметься очікувана тривалість життя за різних імовірних сценаріїв розвитку подій у майбутньому.

Як зміниться середня тривалість людини в майбутньому

За словами команди, прогнози свідчать про те, що люди, народжені в 1980 році в середньому не доживуть до 100 років. На жаль, жодна з кагорт у дослідженні вчених не досягне цього рубежу в майбутньому. Передбачається, що це зниження багато в чому зумовлене значним підвищенням виживаності в молодому віці.

Відомо, що на початку 20 століття смертність немовлят швидко знижувалася завдяки досягненням медицини та іншим поліпшенням якості життя. Це значною мірою сприяло швидкому зростанню тривалості життя. Однак дитяча і дитяча смертність зараз настільки низька, що зниження смертності в старших групах буде просто недостатньо, щоб для підтримки колишніх темпів зростання тривалості життя.

Утім, учені визнають, що прогнози смертності рідко бувають точними, оскільки майбутнє може розвиватися непередбачувано.

