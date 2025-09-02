Ученые поймали крупнейшего в Атлантике самца большой белой акулы: рыскал у побережья

Исследователи только что заявили о поимке самого крупного самца большой белой акулы в Северной Атлантике – тяжеловесный хищник незаметно бродил у восточного побережья США. Ученые считают это появление новым началом для вида.

Претендент – самый крупный самец большой белой акулы, пойманный, помеченный и отпущенный в Атлантике. Теперь ученые заметили, что хищник, длина которого достигает 4,4 метра, незаметно бродил у восточного побережья США. Предполагается, что его появление может сигнализировать о возрождении некогда уязвимой популяции больших белых акул в регионе, пишет IFLScience.

Крупнейший самец большой белой акулы в Атлантике

По данным исследователей Претендент был пойман, помечен и отпущен некоммерческой организацией OCEARCH 17 января 2025 года у побережья Флориды и Джорджии, приблизительно в 70 километрах от побережья.

Следующие месяцы ученые наблюдали за его перемещениями и заметили, что хищник направлялся на юг вдоль побережья Флориды, а затем бесследно исчез на четыре недели. В апреле он появился у берегов Северной Каролины, скрываясь там до начала июня, а затем вновь исчез. Последний "пинг" от 18 июля показал, что хищник прибыл к мысу Кейп-Код в Массачусетсе – известному месту обитания акул.

Претендент по праву считается крупнейшим самцом большой белой акулы в Атлантике – его вес составляет около 750 килограммов, а длина – 4,4 метра. Хотя самки акул часто превосходят самцов в размерах, достигая в среднем 4,6-4,9 метра в длину, длина самцов обычно достигает от 3,4 до 4 метров, что делает Претендента настоящим гигантом среди самцов.

Наблюдать за акулами сложно

Большие белые акулы (Carcharodon carcharias), как известно, обитают в прибрежных открытых водах по всему миру и совершают эпические миграции на тысячи километров. Ранее ученые также выяснили, что белые акулы на самом деле разделены на три генетически различные популяции:

Северная Атлантика/Средиземноморье;

Северный тихоокеанский регион;

Индо-тихоокеанские области.

Предполагается, что эти географические группы разделились 100 000 – 20 000 лет назад и почти не контактируют между собой. По словам доктора Харли Ньютон, в рамках проекта им удалось пометить и выпустить несколько акул, однако особи взрослого размера оказались наиболее неуловимыми.

Известно, что самцы больших белых акул достигают половой зрелости в возрасте 26 лет. Длина Претендента на момент поимки составляла 4,4 метра, что указывает на то, что это взрослый самец возрастом около 30 лет, находящийся в начале своего репродуктивного периода. Он является важной частью эффективной популяции, способной к размножению, и, как надеются ученые, внесет свой вклад в восстановление популяции белых акул в западной части Северной Атлантики.

Отметим, в ходе проекта ученые помечали гораздо более крупных самок, чем Претендент, в Северной Атлантики. Например, Мэри Ли длиной 4,8 метра и весом около 1197 килограммов. Есть также Нукуми, самка длиной 5,2 метра, которая не была зарегистрирована с 2021 года.

Самой крупной за всю историю наблюдений считается самка Дип Блю, чья длина от кончика носа до хвоста составляет более 6 метров. Предполагается, что ей около 50 лет.

