Учені спіймали найбільшого в Атлантиці самця великої білої акули: нишпорив біля узбережжя

Дослідники щойно заявили про затримання найбільшого самця великої білої акули в Північній Атлантиці — великоваговий хижак непомітно блукав біля східного узбережжя США. Вчені вважають цю появу новим початком для виду.

Претендент — найбільший самець великої білої акули, спійманий, помічений і відпущений в Атлантиці. Тепер учені помітили, що хижак, довжина якого сягає 4,4 метра, непомітно блукав біля східного узбережжя США. Передбачається, що його поява може сигналізувати про відродження колись вразливої популяції великих білих акул у регіоні, пише IFLScience.

Найбільший самець великої білої акули в Атлантиці

За даними дослідників, Претендента спіймала, позначила і відпустила некомерційна організація OCEARCH 17 січня 2025 року біля узбережжя Флориди й Джорджії, приблизно за 70 кілометрів від узбережжя.

Наступні місяці вчені спостерігали за його переміщеннями та помітили, що хижак прямував на південь уздовж узбережжя Флориди, а потім безслідно зник на чотири тижні. У квітні він з'явився біля берегів Північної Кароліни, ховаючись там до початку червня, а потім знову зник. Останній "пінг" від 18 липня показав, що хижак прибув до мису Кейп-Код у Массачусетсі — відомого місця проживання акул.

Претендент по праву вважається найбільшим самцем великої білої акули в Атлантиці — його вага становить близько 750 кілограмів, а довжина — 4,4 метра. Хоча самки акул часто перевершують самців у розмірах, досягаючи в середньому 4,6-4,9 метра завдовжки, довжина самців зазвичай сягає від 3,4 до 4 метрів, що робить Претендента справжнім гігантом серед самців.

Спостерігати за акулами складно

Великі білі акули (Carcharodon carcharias), як відомо, мешкають у прибережних відкритих водах по всьому світу і здійснюють епічні міграції на тисячі кілометрів. Раніше вчені також з'ясували, що білі акули насправді розділені на три генетично різні популяції:

Північна Атлантика/Середземномор'я;

Північний тихоокеанський регіон;

Індо-тихоокеанські області.

Передбачається, що ці географічні групи розділилися 100 000 — 20 000 років тому і майже не контактують між собою. За словами доктора Харлі Ньютон, у рамках проєкту їм вдалося помітити й випустити кілька акул, проте особини дорослого розміру виявилися найбільш невловимими.

Відомо, що самці великих білих акул досягають статевої зрілості у віці 26 років. Довжина Претендента на момент упіймання становила 4,4 метра, що вказує на те, що це дорослий самець віком близько 30 років, який перебуває на початку свого репродуктивного періоду. Він є важливою частиною ефективної популяції, здатної до розмноження, і, як сподіваються вчені, зробить свій внесок у відновлення популяції білих акул у західній частині Північної Атлантики.

Зазначимо, під час проєкту вчені помічали набагато більших самок, ніж Претендент, у Північній Атлантиці. Наприклад, Мері Лі довжиною 4,8 метра і вагою близько 1197 кілограмів. Є також Нукумі, самка довжиною 5,2 метра, яка не була зареєстрована з 2021 року.

Найбільшою за всю історію спостережень вважається самка Діп Блю, чия довжина від кінчика носа до хвоста становить понад 6 метрів. Передбачається, що їй близько 50 років.

