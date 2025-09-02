Впервые за десятилетия: в африканском национальном парке впервые заметили львят

Ученые заметили на территории парка самку с тремя львятами. Считается, что это первое за десятилетия наблюдение львят в африканском национальном парке Баминги-Бангоран является редким напоминанием о том, что возможно, когда люди защищают дикую природу.

В северо-восточной части Центральноафриканской Республики (ЦАР) впервые за десятилетия появились фото- и видеодокаательства, подтверждающие появление львят в регионе. На кадрах в национальном парке Баминги-Бангоран запечатлена самца с тремя львятами, пишет IFLScience.

Исчезающая популяция

По словам директора программ Общества охраны дикой природы (WCS) в ЦАР Арманда Лу Мфоне, появление детенышей на самом деле является результатом многолетней защиты и терпения. За десятилетия правительство и исследователи приложили немало усилий, чтобы защитить регион от браконьеров и конфликтов. К счастью, усилия окупились – ученым удалось запечатлеть не просто львицу, а самку, воспитывающую потомство – это вселяет надежду на восстановление целой экосистемы.

Предыдущие исследования показали, что популяция львов в ЦАР оказалась в уязвимом положении по ряду причин, в том числе:

браконьерство;

потеря среды обитания;

конфликты между человеком и дикой природы.

В результате долгое время ученые наблюдали в регионе лишь самцов. Это вызвало опасения по поводу выживания популяции, но затем в 2019 году ученые наконец-то заметили самку.

Надежда на спасение вида в Африке

С момента наблюдения самки прошло шесть лет и за это время больше никаких наблюдений не было, пока в августе этого года не была замечена самка, кормящая, как посчитали ученые. Это наблюдение стало обнадеживающим знаком, но не убедительным доказательством выживания детенышей. В результате ученые прибегли к неинвазивному виду проверки.

По словам директора WCS Национального парка Баминги-Бангоран Джона Гернье, они с коллегами объединили спутниковые снимки с наземными полевыми наблюдениями и пониманием поведения львов. Это позволило определить ценные объекты для матери-львицы – скалистые обнажения и лесные коридоры недалеко от саваны и водоемов.

После этого ученые установили камеры на дорогах и тропах, ведущих к этим местам. Однако ученые избегали вероятных мест самих логовищ, чтобы не беспокоить детенышей. После недель ожидания план наконец-то сработал.

В результате ученые получили доказательства наличия трех детенышей, возраст которых оценивается примерно в четыре месяца. Исследователи отмечают, что открытие знаменует собой важную веху в деле сохранения популяция, которая ранее считалась находящейся на грани исчезновения. Наблюдение трех детенышей также показывает, что сохранение нетронутости среды обитания на самом деле является действенной стратегией для сохранения вида.

