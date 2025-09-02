Уперше за десятиліття: в африканському національному парку вперше помітили левенят

Учені помітили на території парку самку з трьома левенятами. Вважається, що це перше за десятиліття спостереження левенят в африканському національному парку Бамінгі-Бангоран є рідкісним нагадуванням про те, що можливо, коли люди захищають дику природу.

У північно-східній частині Центральноафриканської Республіки (ЦАР) уперше за десятиліття з'явилися фото- і відеодокази, що підтверджують появу левенят у регіоні. На кадрах у національному парку Бамінгі-Бангоран зображено самця з трьома левенятами, пише IFLScience.

Популяція, що зникає

За словами директора програм Товариства охорони дикої природи (WCS) у ЦАР Арманда Лу Мфоне, поява дитинчат насправді є результатом багаторічного захисту та терпіння. За десятиліття уряд і дослідники доклали чимало зусиль, щоб захистити регіон від браконьєрів і конфліктів. На щастя, зусилля окупилися — вченим вдалося сфотографувати не просто левицю, а самку, яка виховує потомство — це вселяє надію на відновлення цілої екосистеми.

Попередні дослідження показали, що популяція левів у ЦАР опинилася в уразливому становищі з низки причин, зокрема:

браконьєрство;

втрата середовища проживання;

конфлікти між людиною і дикою природою.

У результаті довгий час учені спостерігали в регіоні лише самців. Це викликало побоювання з приводу виживання популяції, але потім 2019 року вчені нарешті помітили самку.

Надія на порятунок виду в Африці

З моменту спостереження самки минуло шість років, і за цей час більше ніяких спостережень не було, поки в серпні цього року не була помічена самка, що годує, як вважають вчені. Це спостереження стало багатонадійним знаком, але не переконливим доказом виживання дитинчат. У результаті вчені вдалися до неінвазивного виду перевірки.

За словами директора WCS Національного парку Бамінгі-Бангоран Джона Герньє, вони з колегами об'єднали супутникові знімки з наземними польовими спостереженнями та розумінням поведінки левів. Це дало змогу визначити цінні об'єкти для матері-левиці — скелясті відслонення та лісові коридори недалеко від савани та водойм.

Після цього вчені встановили камери на дорогах і стежках, що ведуть до цих місць. Однак науковці уникали ймовірних місць самих лігвищ, щоб не турбувати дитинчат. Після тижнів очікування план нарешті спрацював.

У результаті вчені отримали докази наявності трьох дитинчат, вік яких оцінюється приблизно в чотири місяці. Дослідники зазначають, що відкриття знаменує собою важливу віху в справі збереження популяції, яку раніше вважали такою, що перебуває на межі зникнення. Спостереження за трьома дитинчатами також показує, що збереження незайманості середовища проживання насправді є дієвою стратегією для збереження виду.

