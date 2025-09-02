Не все люди в итоге будут иметь "запах старика": на самом деле от него можно избавиться

В новом исследовании ученые раскрыли неожиданную причину возникновения “запаха стариков” и доказали, что он грозит не всем. Кроме того, согласно новому исследованию, от него можно избавиться.

"Запах стариков" – общепринятый феномен, о котором не принято говорить. Но является ли он проблемой, помимо того, что он нежелателен, и может ли он быть признаком серьезных проблем со здоровьем? К счастью для человечества, в последние годы ученые посвящают этой теме множество исследований, пишет Daily Mail.

Что известно о "запахе стариков"?

По словам соучредителя Oxford Longevity Project – некоммерческой организации, которая совместно с Оксфордским университетом занимается просвещением людей о здоровой продолжительности жизни – Лесли Кенни, научно признано, что запах человеческого тела дает важные подсказки о состоянии здоровья.

Известно, что "запах стариков" может появиться уже в среднем возрасте. Японские ученые изучают этот феномен уже четверть века и основы понимания этого феномена были заложены в исследовании 2001 года.

Исследователи проанализировали пот 22 добровольцев разного возраста и обнаружили, что после 40 лет люди начинают выделять все больше химического вещества под названием 2-ноненаль. Запах этого вещества описывают, как неприятный жирный и травянистый запах; или запах нафталина в сочетании с воздухом затхлого подвала.

Японские ученые предположили, что 2-ноненаль образуется при расщеплении жиров в нашей коже в результате окислительного стресса – повреждения, вызванного радикалами, молекулами, связанными с факторами окружающей среды и биологическими процессами, повреждающими человеческие клетки и ткани. Окислительный стресс может усиливаться с возрастом, поскольку в нашем организме снижается уровень защитных антиоксидантов, таких как витамины C и E, а также глутатион.

Другое исследование, проведенное в 2021 году, предположило, что накопление 2-ноненаля способно не только вызывать старение кожи, но и появление неприятного запаха. Выводы ученых основаны на лабораторных исследования клеток кожи, показавших, что 2-ноненаль стимулирует кератиноциты – клетки внешнего слоя кожи – к самоуничтожению. В результате кожа становится тонкой, а ее способность к регенерации.

Другие независимые исследования подтверждают идею об изменении запахов с возрастом организма, причем возрастные изменения были обнаружены у ряда животных, включая кроликов и обезьян. В июле 2025 года южнокорейские исследователи также подтвердили, что старые мыши также источают характерный запах, который могут улавливать сородичи.

Отметим, что в 2012 году профессор Йохан Лундстром с коллегами обнаружили, что люди также способны улавливать запахи старения друг друга. Похоже, химическое вещество 2-ноненаль действительно пахнет и люди способны улавливать этот запах.

Не у всех появится "запах старика"

Однако ученые также обнаружили, что не все из нас по итогу будут "пахнуть старостью". Исследование, проведенное в 2001 году показало, что у половины добровольцев старше 60 лет выработка 2-наненаля была настолько низкой, что ее почти невозможно было обнаружить.

Как избавиться от "запаха старика"

По словам Лесли Кенни, тем, кто столкнется с этой проблемой, будет сложно избавиться от запаха дело в том, что 2-ноненаль застревает в слоях кожи, и стареющая кожа медленнее его удаляет, а потому его невозможно смыть в душе или замаскировать духами. Чтобы избавиться от "запаха старика", необходимо избавиться от него изнутри.

Запах возникает из-за окисления молекул кожного сала. Именно молодое кожное сало придает младенцам восхитительный аромат. Но в пожилом возрасте кожное сало может окисляться и приобретать прогорклость.

Исследования показали, что при недостатке антиоксидантов в рационе этот запах усиливается. Более того, он может сохраняться, поскольку клетки кожи с возрастом обновляются медленнее. В результате лесли Кенни советует потреблять больше грибов, поскольку они богаты эрготионеином – мощным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами. Предполагается, что может препятствовать выработке кожного сала.

Отметим, что эрготионеин можно получить из любых грибов, но особенно много этого вещества в грибах шиитаке и вешенках. Эрготионеин также содержится в красной и черной фасоли. Грибы, как известно, также являются источником спермидина – соединения, активирующего процесс регенерации. Этот процесс ускоряет обновление клеток и таким образом избавляет от неприятного запаха 2-ноненаля.

Некоторые исследования также показывают, что употребление в пищу баклажанов также способно помочь. Баклажаны богаты полифенолами – растительными соединениями с мощными антиоксидантными свойствами. Фармацевты из Университета Ханьянг в Южной Корее обнаружили, что в лабораторных исследованиях полифенолы баклажанов эффективно удаляют 2-ноненаль из стареющей кожи и, возможно, предотвращают его образование.

