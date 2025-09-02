Не всі люди зрештою матимуть "запах старого": насправді його можна позбутися

У новому дослідженні вчені розкрили несподівану причину виникнення "запаху людей похилого віку" і довели, що він загрожує не всім. Крім того, згідно з новим дослідженням, його можна позбутися.

"Запах старих" — загальноприйнятий феномен, про який не заведено говорити. Але чи є він проблемою, крім того, що він небажаний, і чи може він бути ознакою серйозних проблем зі здоров'ям? На щастя для людства, в останні роки вчені присвячують цій темі безліч досліджень, пише Daily Mail.

Що відомо про "запах старих"?

За словами співзасновника Oxford Longevity Project — некомерційної організації, яка спільно з Оксфордським університетом опікується просвітою людей щодо здорової тривалості життя, — Леслі Кенні, науково визнано, що запах людського тіла дає важливі підказки про стан здоров'я.

Відомо, що "запах старих" може з'явитися вже в середньому віці. Японські вчені вивчають цей феномен уже чверть століття, і основи розуміння цього феномена були закладені в дослідженні 2001 року.

Дослідники проаналізували піт 22 добровольців різного віку і виявили, що після 40 років люди починають виділяти все більше хімічної речовини під назвою 2-ноненаль. Запах цієї речовини описують, як неприємний жирний і трав'янистий запах; або запах нафталіну в поєднанні з повітрям затхлого підвалу.

Японські вчені припустили, що 2-ноненаль утворюється під час розщеплення жирів у нашій шкірі внаслідок окисного стресу — ушкодження, спричиненого радикалами, молекулами, пов'язаними з факторами довкілля та біологічними процесами, що ушкоджують людські клітини й тканини. Окислювальний стрес може посилюватися з віком, оскільки в нашому організмі знижується рівень захисних антиоксидантів, таких як вітаміни C і E, а також глутатіон.

Інше дослідження, проведене 2021 року, припустило, що накопичення 2-ноненалю здатне не тільки спричиняти старіння шкіри, а й появу неприємного запаху. Висновки вчених засновані на лабораторних дослідженнях клітин шкіри, які показали, що 2-ноненаль стимулює кератиноцити — клітини зовнішнього шару шкіри — до самознищення. У результаті шкіра стає тонкою, а її здатність до регенерації.

Інші незалежні дослідження підтверджують ідею про зміну запахів із віком організму, до того ж вікові зміни було виявлено в низки тварин, включно з кроликами й мавпами. У липні 2025 року південнокорейські дослідники також підтвердили, що старі миші також виділяють характерний запах, який можуть уловлювати родичі.

Зазначимо, що 2012 року професор Йохан Лундстром із колегами виявили, що люди також здатні вловлювати запахи старіння одне одного. Схоже хімічна речовина 2-ноненаль дійсно пахне і люди здатні вловлювати цей запах.

Не у всіх з'явиться "запах старого"

Однак учені також виявили, що не всі з нас за підсумком будуть "пахнути старістю". Дослідження, проведене 2001 року, показало, що в половини добровольців, старших за 60 років, вироблення 2-наненалю було настільки низьким, що його майже неможливо було виявити.

Як позбутися "запаху старого"

За словами Леслі Кенні, тим, хто зіткнеться з цією проблемою, буде складно позбутися запаху Річ у тім, що 2-ноненаль застряє в шарах шкіри, і шкіра, що старіє, повільніше його видаляє, а тому його неможливо змити в душі або замаскувати парфумами. Щоб позбутися "запаху старого", необхідно позбутися його зсередини.

Запах виникає через окислення молекул шкірного сала. Саме молоде шкірне сало надає немовлятам чудового аромату. Але в літньому віці шкірне сало може окислюватися і набувати згірклості.

Дослідження показали, що за нестачі антиоксидантів у раціоні цей запах посилюється. Ба більше, він може зберігатися, оскільки клітини шкіри з віком оновлюються повільніше. У результаті Леслі Кенні радить споживати більше грибів, оскільки вони багаті на ерготіонеїн — потужний антиоксидант із протизапальними властивостями. Передбачається, що може перешкоджати виробленню шкірного сала.

Зазначимо, що ерготіонеїн можна отримати з будь-яких грибів, але особливо багато цієї речовини в грибах шиїтаке і гливах. Ерготіонеїн також міститься в червоній і чорній квасолі. Гриби, як відомо, також є джерелом спермідину — сполуки, що активує процес регенерації. Цей процес прискорює оновлення клітин і таким чином позбавляє неприємного запаху 2-ноненалю.

Деякі дослідження також показують, що вживання в їжу баклажанів також здатне допомогти. Баклажани багаті на поліфеноли — рослинні сполуки з потужними антиоксидантними властивостями. Фармацевти з Університету Ханьянг у Південній Кореї виявили, що в лабораторних дослідженнях поліфеноли баклажанів ефективно видаляють 2-ноненаль зі шкіри, що старіє, і, можливо, запобігають його утворенню.

