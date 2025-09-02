Население Новой Зеландии всего за ночь выросло с 5 млн до 695 млрд: как это возможно

1 сентября жители Новой Зеландии неожиданно узнали, что население их страны невероятно выросло всего за ночь и составляет 695 миллиардов. Для сравнения, это в разы больше, чем население планеты. Но как это возможно?

В понедельник, 1 сентября, утром новозеландцев ждал небольшой сюрприз: в трех городах были установлены рекламные щиты, сообщающие, что население страны на самом деле составляет не 5 миллионов, а 695 миллиардов. Это больше, чем общее количество людей, населяющих Землю, пишет IFLScience.

Как население Зеландии выросло всего за одну ночь?

Как оказалось, данные на рекламных щитах не являются ошибочными, однако эта оценка включает в себя не только людей, живущих в Новой Зеландии, но также является поверхностным подсчетом всех живых существ в стране. Эта оценка, как известно, была проведена Департаментом охраны природы (DOC).

По словам директора Департамента охраны природы Пенни Нельсон, число в 695 миллиардов было получено в результате экспериментов с некоторыми наборами данных и попытки оценить численность всех живых существ, в том числе птиц, рыб, растений и деревьев. Однако в этой статистике не учтены все слизни и насекомые – ученые попросту не смогли сосчитать их.

Если бы ученые включили в оценку насекомых, предполагается, что число населения Новой Зеландии было бы ошеломляющим. Для сравнения, считается, что в Новой Зеландии обитает около 20 000 видов насекомых и они, как считается, составляют значительную часть популяции. Например, в исследовании 2023 года ученые пришли к выводу, что общий вес всех наземных насекомых и членистоногих составляет около 1 миллиарда тонн – это более чем вдвое превышает вес человечества.

Дело не в подсчете населения

Однако исследователи отмечают, что исследование вовсе не предполагало точный подсчет. Основной идеей кампании было привлечение внимания людей к тому, насколько многое поставлено на карту, когда речь идет о состоянии природы Новой Зеландии.

По словам Нельсен, 89% новозеландцев, согласно опросам, считают, что местная природа находится в "хорошем состоянии", но на самом деле это не так. Данные указывают на то, что здесь осталось всего 238 какапо, менее 40 тара ити (новозеландских крачек-белохвостов) и 4000 местных видов, находящихся под угрозой исчезновения. В общей сложности 63% новозеландских экосистем находятся на грани исчезновения.

Новый подсчет "населения страны" является частью кампании Департамента охраны природы Always Be Naturing, призванной рассказать о происходящем. Нельсен отмечает, что таким образом они с коллегами хотели привлечь внимание населения к ситуации с экосистемами Новой Зеландии.

