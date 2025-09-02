Населення Нової Зеландії всього за ніч зросло з 5 млн до 695 млрд: як це можливо

1 вересня жителі Нової Зеландії несподівано дізналися, що населення їхньої країни неймовірно зросло всього за ніч і становить 695 мільярдів. Для порівняння, це в рази більше, ніж населення планети. Але як це можливо?

Related video

У понеділок, 1 вересня, вранці на новозеландців чекав невеличкий сюрприз: у трьох містах було встановлено рекламні щити, які повідомляють, що населення країни насправді становить не 5 мільйонів, а 695 мільярдів. Це більше, ніж загальна кількість людей, що населяють Землю, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як населення Зеландії зросло всього за одну ніч?

Як виявилося, дані на рекламних щитах не є помилковими, проте ця оцінка містить не тільки людей, які живуть у Новій Зеландії, але також є поверхневим підрахунком усіх живих істот у країні. Ця оцінка, як відомо, була проведена Департаментом охорони природи (DOC).

За словами директора Департаменту охорони природи Пенні Нельсон, число в 695 мільярдів було отримано внаслідок експериментів з деякими наборами даних і спроби оцінити чисельність усіх живих істот, зокрема птахів, риб, рослин і дерев. Однак у цій статистиці не враховані всі слимаки й комахи — вчені просто не змогли порахувати їх.

Якби вчені включили в оцінку комах, передбачається, що кількість населення Нової Зеландії була б приголомшливою. Для порівняння, вважається, що в Новій Зеландії мешкає близько 20 000 видів комах і вони, як вважається, становлять значну частину популяції. Наприклад, у дослідженні 2023 року вчені дійшли висновку, що загальна вага всіх наземних комах і членистоногих становить близько 1 мільярда тонн — це більш ніж удвічі перевищує вагу людства.

Справа не в підрахунку населення

Однак дослідники зазначають, що дослідження зовсім не передбачало точного підрахунку. Основною ідеєю кампанії було привернення уваги людей до того, наскільки багато поставлено на карту, коли йдеться про стан природи Нової Зеландії.

За словами Нельсен, 89% новозеландців, згідно з опитуваннями, вважають, що місцева природа перебуває в "хорошому стані", але насправді це не так. Дані вказують на те, що тут залишилося всього 238 какапо, менше ніж 40 тара іті (новозеландських крячків-білохвостів) і 4000 місцевих видів, що перебувають під загрозою зникнення. Загалом 63% новозеландських екосистем перебувають на межі зникнення.

Новий підрахунок "населення країни" є частиною кампанії Департаменту охорони природи Always Be Naturing, покликаної розповісти про те, що відбувається. Нельсен зазначає, що таким чином вони з колегами хотіли привернути увагу населення до ситуації з екосистемами Нової Зеландії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що цілий рід із 12 видів неймовірним чином вислизав від учених.

Раніше Фокус писав про те, що вчені склали карту затонулого континенту Землі.